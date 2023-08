Incredibile Djokovic, ora non ci sono più dubbi: che mazzata per Federer e Nadal

Straordinario Nole Djokovic: adesso non ci sono più dubbi, brutte notizie per i rivali Roger Federer e Rafa Nadal.

Novak Djokovic è semplicemente fenomenale. Su questo i dubbi erano già molto pochi. La conferma arriva però da alcune statistiche davvero straordinarie. Il campione di Belgrado continua infatti a migliorare i suoi record e ha ottenere risultati straordinari. Numeri che lo rendono sempre più papabile come possibile GOAT del tennis. Con buona pace di Roger Federer, Rafa Nadal e tutti i suoi tifosi.

D’altronde, non è proprio una novità. Negli ultimi anni, complice il ritiro di Roger e i continui problemi di Rafa, Djokovic a livello di numeri ha superato, e di gran lunga, i suoi più grandi rivali, quelli con cui ha condiviso buona parte dei successi degli ultimi quindici anni.

Vero che le statistiche non dicono tutto, ma sono altamente indicativi in uno sport individuale come il tennis. Ed è impossibile non sottolineare quanto Nole sia stato a lungo una vera macchina da guerra. E non solo qualche anno fa, ma anche nell’ultimo anno. Su una superficie in particolare quasi imbattibile nelle ultime settimane. Alcaraz è avvisato: confermarsi agli US Open con un Djokovic così non sarà una passeggiata.

Djokovic da record: numeri pazzeschi, il campione serbo toglie ogni dubbio

Oggi come oggi non è più con Roger e Rafa che Nole si deve misurare, ma con tanti giovani talenti pieni di energie ma non ancora della sua immensa classe. Se in generale sembra che Carlos Alcaraz sia ampiamente alla sua altezza, un rivale in grado di misurarsi da pari a pari con uno dei più grandi giocatori della storia, su una superficie in particolare non è per il momento Alcaraz il pericolo numero uno per Djokovic. Anzi, semplicemente il pericolo numero uno non esiste.

Sul cemento Djokovic è imbattibile. O quasi. Lo dicono i numeri, e quelli non mentono mai. Nelle ultime 52 settimane il campione serbo vanta un record di 34 vittorie e 3 sconfitte su questa superficie. Numeri clamorosi e che potrebbero essere aumentati ancora in queste settimane, tra Cincinnati e soprattutto New York.

A batterlo in questo periodo di tempo su questa superficie sono stati solo tre giocatori: Felix Auger-Aliassime (alla Laver Cup), Holger Rune (a Parigi-Bercy) e Daniil Medvedev (a Dubai). E tra i tre solo il russo, secondo in questa speciale classifica, può vantare numeri simili al serbo (47 successi e 12 sconfitte).

E Alcaraz? Lo spagnolo non ha mai sconfitto Nole sul cemento nelle ultime 52 settimane (anche perché i loro tre precedenti fin qui si sono giocati solo su terra e su erba), e può vantare un rendimento sì di grande livello, ma non all’altezza del serbo: 25 vittorie e 7 sconfitte.

Insomma, almeno sulla carta, lo spagnolo nelle prossime settimane potrebbe rischiare di perdere la prima posizione nel ranking ATP. Tra Cincinnati e New York difficilmente potrà evitare un confronto con il campione serbo, e con queste statistiche non partirà di certo favorito. D’altronde chi potrebbe mai partire favorito contro un giocatore che vanta in bacheca 23 titoli dello Slam?