Rafa Nadal lascia i suoi fan di stucco, la scelta è pazzesca

Situazione a sorpresa in cui si è ritrovato Rafa Nadal. Il grande campione del tennis mondiale ha scelto di provare questa nuova esperienza.

Il mondo del tennis è grato a Rafa Nadal. Il campione spagnolo è stato infatti negli anni simbolo di qualità, tecnica, potenza e soprattutto di trionfi in tutte le latitudini. Un vero e proprio idolo, che con Roger Federer per anni si è diviso i più importanti trofei ed il palcoscenico del tennis maschile mondiale.

Nadal è fermo da tempo per un grave infortunio e quasi sicuramente non rientrerà più in campo nel 2023. Il maiorchino classe ’86 vuole finire la carriera in bellezza, questa stagione è andata male a causa dell’infortunio subito a gennaio scorso, la lesione di secondo grado allo psoas e non è praticamente riuscito a scendere in campo in alcun torneo di alto rango.

Ma nel frattempo, in attesa del suo rientro sui terreni internazionali, Nadal si sta adoperando anche in altre attività. Con grande sorpresa dei suoi tanti tifosi in giro per il mondo, il campione del tennis ha annunciato con stupore e ironia la sua nuova partnership con un noto marchio dell’ambito food statunitense.

Rafa Nadal assieme a Steph Curry per la nuova pubblicità di Subway

Nadal comparirà infatti nel nuovissimo spot della catena Subway. Per chi non la conoscesse, si tratta del franchising statunitense che realizza panini e sandwich di ogni genere, con all’interno diverse tipologie di prodotti: carne, salumi, verdure, salse e tanto altro. Un vero e proprio melting pot alimentare per cui Nadal ha prestato il volto.

A sorpresa nel prossimo spot, già girato e virale sul web, Nadal sarà affiancato dal campione della NBA statunitense Steph Curry. Un simpatico siparietto tra il talento del basket dei Golden State Warriors ed il fuoriclasse del tennis, presentando un nuovo sandwich ideato da Subway.

Il prodotto sponsorizzato si chiama “Grand Slam Ham”, fa parte della nuova linea Deli Heroes del marchio, che presenta “una collezione di panini che mette in mostra le nuove carni affettate fresche. Nel video dello spot è presente questo dialogo: “Questo slice è buono come il tuo colpo slice?” chiede Curry, mentre Nadal replica: “Non posso rispondere, ma sì”.

Magari non piacerà a tutti i suoi fan, ma il compito di un fuoriclasse così noto come Rafa Nadal è anche quello di comparire come testimonial per diversi marchi, brand o eventi. In attesa di rivederlo in campo nei prossimi tornei tennistici del circuito ATP.