Offerta monstre sul tavolo: Chiesa vola via

Continua il tormentone sul possibile addio di Federico Chiesa alla Juventus: ecco l’indiscrezione clamorosa

Il calciomercato della Juventus sta vivendo di grandi cambiamenti, contornati da fiammate che i tifosi bianconeri sperano possano portare a rinforzi di un certo peso tra le possibili entrate.

Ma al di là di quello legato a Vlahovic, in rotta di collisione con Allegri, uno dei nodi più spinosi per Cristiano Giuntoli è quello riguardante il futuro di Federico Chiesa. L’attaccante classe 1997 è reduce da un’annata difficile: il brutto infortunio ed il ritorno in campo sul finire della stagione lo hanno decisamente limitato. Ma Chiesa pare essere tornato ai suoi livelli, al punto che per le richieste di rinnovo il suo entourage pare abbia chiesto ben 8 milioni di euro a stagione.

Una cifra alta, forse troppo, che sta limitando le possibilità che alla fine l’ex Fiorentina rimanga a giocare in maglia bianconera. L’ipotesi cessione, dunque, è tutt’altro che impossibile: a maggior ragione se il suo contratto dovesse rimanere in scadenza tra poco meno di due anni. Il quotidiano spagnolo ‘Fichajes.net’ ha provato nelle scorse ore a decifrare quello che sarà il futuro di Federico Chiesa da qui a qualche settimana.

Chiesa via da Torino: pronti 50 milioni

Perchè l’ala ligure, reduce da un bruttissimo infortunio al ginocchio, è destinata a dire addio alla Juventus. Al punto che il club piemontese avrebbe già fissato una cifra per la cessione dell’ala genovese entro fine agosto: 50 milioni di euro. Una proposta importante, dunque, dovrebbe arrivare da qui a qualche settimane: e c’è un club su tutti assolutamente intenzionato a fare sul serio per il cartellino di Chiesa.

Si tratta del Manchester United che, spinto dal suo manager Erik ten Hag, è ben deciso a farsi avanti accontentando la Juventus con la cifra richiesta da Cristiano Giuntoli. Una addio che aiuterebbe la ‘Vecchia Signora’ a fare mercato in entrata, grazie ai milioni derivanti dalla partenza dell’ex Fiorentina. Lo United pare dunque in pole position, con Chiesa come primissimo obiettivo per potenziare l’attacco dei ‘Red Devils’. L’allenatore olandese crede fermamente dell’esterno campione d’Europa con l’Italia due anni fa ed è per questo che il desitno di Chiesa potrebbe essere molto presto in Premier League.

Attenzione, però, perchè il portale iberico sottolinea come vi sia anche il Newcastle sulle sue tracce. Il club di PIF, pronto a ripetersi dopo il colpo Tonali strappando al calcio italiano uno dei suoi talenti più brillanti e apprezzati a livello mondiale. Con la maglia della Juventus, tra campionato e coppe, Chiesa ha accumulato 33 presenze con 4 gol e 6 assist vincente nella sua ultima stagione.