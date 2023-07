Retroscena Cuadrado, stava per saltare tutto

L’arrivo di Juan Cuadrado all’Inter è uno dei colpi più discussi per l’estate, con un intoppo che è stato superato a tempo di record.

Il calciatore colombiano poteva non indossare la maglia dell’Inter, c’è stato un problema risolto e che è emerso solamente nelle ultime ore. Ci sarà molta curiosità sull’ex bianconero, da capire come si integrerà nel gruppo di Simone Inzaghi.

Un trasferimento discusso e con tanti step da superare: Juan Cuadrado all’Inter ha rappresentato una sorpresa per tutti i tifosi italiani, quelli nerazzurri non sono ancora felicissimi di averlo a San Siro. Con uno striscione c’è stata una sorta di tregua verso l’ex nemico bianconero che, spesso proprio nelle gare contro l’Inter, era tra i protagonisti.

Sia per gol e assist ma anche e soprattutto per spunti e polemiche contro i nerazzurri. Il passato può essere cancellato, ma Cuadrado ha rischiato di non poter giocare con l’Inter. Quanto emerso dalla Gazzetta dello Sport nelle ultime ore è un retroscena curioso per i tifosi.

Cuadrado-Inter, stava saltando tutto

Il calciatore è ancora integro dal punto di vista fisico, a 35 anni può reggere i ritmi frenetici che avranno i nerazzurri impegnati su più fronti. Nella scorsa stagione ha giocato 47 partite con la Juventus, spesso senza poter rifiatare ed è ben consapevole come nell’Inter si giocherà il posto con Dumfries nel 3-5-2 canonico di Inzaghi. Un ingresso in campo che avverrà sin da subito: Cuadrado andrà in Giappone nella tournee nerazzurra, i documenti sono stati preparati celermente.

Il rischio, infatti, è stato quello di tesserare Cuadrado ma di non poterlo avere subito in campo. La celerità della dirigenza ha consentito al colombiano di partire con la squadra, sarà in campo in due sfide particolari: contro l’Al Nassr del suo amico Cristiano Ronaldo e soprattutto contro il Paris Saint Germain, quasi un derby per la prossima Champions League. Simone Inzaghi valuterà l’impiego dell’ala ex Juve, cercando di capire come inserirlo al meglio in rosa.

L’Inter con Cuadrado in campo sarà comunque una formazione inedita, la tournee arriva in un momento particolare per la rosa che non è completa al 100%, anzi. Pur annettendo il colombiano nella rosa dei convocati, i nerazzurri andranno senza i tre portieri della scorsa stagione ed è questo un record abbastanza curioso. Onana, Handanovic e Cordaz out, dentro il solo Di Gennaro preso dal Gubbio e qualche giovane della primavera in porta.