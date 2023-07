“Arrabbiato e sconvolto”: in corsa anche l’Inter

L’Inter potrebbe cogliere un’occasione di mercato, uno dei nomi sul taccuino di Marotta non sta vivendo infatti un buon momento.

Il calciomercato talvolta è fatto anche di occasioni da provare a cogliere. Questo vale soprattutto quando il budget non è particolarmente corposo e ci sono tante operazioni da fare. È il caso per esempio dell’Inter, che deve chiudere almeno cinque rinforzi per Simone Inzaghi, oltre ai due portieri.

I nerazzurri in questo momento sono alle prese con il caso Romelu Lukaku e la caccia a un’alternativa dopo la rottura con il centravanti belga. Non bisogna però dimenticarsi di una difesa che ha bisogno almeno di un altro tassello oltre a Bisseck per potersi dire al completo. Marotta quindi sta scandagliando anche i nomi per la retroguardia.

La pista più concreta portava ad Azpilicueta, che però alla fine ha optato per un ritorno in patria, abbracciando la causa dell’Atletico Madrid. L’Inter così si ritrova costretta a battere altre strade e potrebbe essersi aperta un’altra pista.

L’Inter è pronta ad approfittare di un’occasione di mercato

In casa Manchester United è infatti scoppiato il casso Harry Maguire. L’ex Leicester City è infatti stato privato dal tecnico ten Hag della fascia di capitano. La mossa ha ovviamente indispettito il difensore, che di facciata si è detto sereno ma che, stando a quanto si rumoreggia nella terra d’Albione, sarebbe furibondo dopo la mossa del suo allenatore.

Questo ha ridato fiato alle voci di mercato, anche perché Maguire considera in questo momento la sua avventura al Manchester United finita. Tra le interessate c’è proprio l’Inter, che potrebbe tentare un colpo in entrata dai Red Devils dopo che Onana ha fatto il percorso inverso.

Ovviamente poi sulle sue tracce ci sono immancabilmente i club arabi, che gli proporrebbero ingaggi faraonici, senza grandi prospettive però di carriera, con il ragazzo che a 30 anni ha ancora qualche stagione ad alti livelli nel suo futuro. In casa Inter, il nativo di Sheffield sarebbe il rinforzo d’esperienza che Marotta sta cercando per Simone Inzaghi e per poter avere una valida coppia insieme ad Acerbi.

Chiaramente Maguire sarebbe un’incognita per quanto riguarda la difesa a tre, sperimentata in nazionale ma che non ha quasi mai testato con il Manchester United. In un terzetto probabilmente andrebbe a fare il perno centrale, dove attualmente c’è proprio Acerbi, andando così a completare perfettamente la coppia, come da piani del calciomercato nerazzurro.