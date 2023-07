Bufera Vlahovic: il grave gesto complica i piani della Juve

Vlahovic, lo choc è servito. Il centravanti serbo è più che mai nell’occhio del ciclone delle trattative di mercato, ma non soltanto.

Sono i giorni, le ore di Dusan Vlahovic, almeno così parrebbe. Perché le vie del mercato sono infinite e sembrano esserlo anche quelle che portano in direzione del centravanti bianconero, classe 2000.

Dopo i giorni colorati di Blues Chelsea e dopo il repentino invaghimento del Bayern Monaco, per Vlahovic sembra ora arrivato il momento del Paris Saint Germain, il cui nuovo tecnico, Luis Enrique stravede per il centravanti serbo. Il club francese, però, è alle prese con la patata bollente denominata Kylian Mbappé che ha deciso di non rinnovare con i parigini il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e che, pertanto, potrebbe già essere ceduto al Real Madrid in questa sessione di mercato.

Una situazione che non permette ai parigini di chiudere la trattativa con la Juventus che, a sua volta, attende l’eventuale chiusura per poter poi piazzare il colpo del nuovo centravanti, in pole Lukaku? Una situazione di stallo con diversi club europei che monitorano il futuro del calciatore.

Dusan Vlahovic intanto prosegue la sua preparazione in quel di Torino dove i tifosi continuano ad inneggiarlo e a pregarlo di restare. Lo spauracchio di Romelu Lukaku fa da detonatore a tutta la faccenda. E se da una parte c’è chi non vorrebbe perdere Dusan Vlahovic, non troppo lontano c’è chi non lo vorrebbe proprio.

Per Dusan Vlahovic sono momenti particolari, poiché sa bene che, comunque, un’avventura, quella alla Juventus, molto più breve del previsto, si sta chiudendo ed un’altra se ne aprirà, anche se non ha, forse, la precisa sensazione di quale possa essere.

Nel momento in cui poi il centravanti della Juventus legge un attacco diretto, e durissimo, nei suoi confronti, da parte della tifoseria della squadra dove sarebbe in procinto di passare, tanti dubbi attraversano la sua mente. Ma cosa è accaduto? I tifosi del Paris Saint Germain hanno affisso uno striscione con un testo minaccioso rivolto a Dusan Vlahovic: ‘Vlahovic vieni a Parigi ti tagliamo tre dita’, questo il messaggio all’attaccante serbo.

Il minaccioso messaggio fa esplicito riferimento ad alcune foto di Dusan Vlahovic pubblicate sul suo profilo Instagram in cui l’attaccante ha indossato una maglietta dai connotati politici nazionalisti, ovvero con la Serbia che ha, all’interno dei suoi confini, il Kosovo ed in cui ha fatto il segno delle tre dita che sono simbolo della Grande Serbia. Un segno forte di appartenenza.

Questo non è piaciuto ai tifosi del PSG che lo hanno voluto subito far presente al diretto interessato. Una situazione che penalizza anche la Juve, in attesa di conoscere il futuro del calciatore. Senza Dusan ci sarà un mercato e con il calciatore un altro, la situazione è in costante divenire.