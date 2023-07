Formula 1, addio e ritorno immediato: ha trovato subito squadra

Sarà pochissimo tempo ‘a spasso’. Il pilota di Formula 1 ha infatti già in mano l’accordo per il prossimo anno.

La stagione di Formula 1 è ancora nella sua parte centrale, ma già si parla di cosa accadrà il prossimo anno. Sono diversi infatti i piloti che sono pronti a cambiare sedile e tuffarsi in una nuova avventura in vista della prossima stagione.

Un valzer di monoposto che coinvolge anche i top team, tra cui i dominatori del campionato attuale: la Red Bull. L’attuale compagno di squadra di Max Verstappen, il messicano Sergio Perez, è infatti indiziato da molti come possibile partente. Una situazione che, inevitabilmente, fa partire un giro di sedili. In Red Bull infatti, secondo alcune voci, il suo posto dovrebbe essere (ri)preso da Ricciardo, il quale però al momento è rientrato nella scuderia satellite dell’Alpha Tauri.

Il pilota australiano, che ha guidato la Red Bull con buoni risultati già dal 2014 al 2018, era fermo dopo l’avventura in McLaren negli ultimi due campionati. Adesso, la scuderia di Faenza ha deciso di ingaggiarlo come prima guida in sostituzione di Nyck De Vries che, dopo metà stagione, dice addio alla Formula 1. Un addio che però, a quanto pare, potrebbe presto trasformarsi in un arrivederci, almeno per quanto riguarda il mondo del motorsport, visto che sul tavolo di De Vries ci sarebbe già una proposta per rientrare in pista: la Formula E.

De Vries pronto a rientrare in pista: lo aspetta la Formula E nel 2024

La carriera di Nyck De Vries sembrava in ascesa fino a pochi mesi fa. Una lunghissima gavetta nelle formule minori e poi il sogno dell’approdo in Formula 1. E invece le cose non sono andate come previsto e l’avventura dell’Alpha Tauri si è conclusa con largo anticipo. Per il pilota olandese si starebbero però riaprendo le porte della Formula E, campionato che oltretutto De Vries ha già vinto nel 2021 alla guida della Mercedes.

Per il 2024 la Nissan sarebbe pronta ad offrire a De Vries un nuovo sedile per tornare a correre. Tommaso Volpe, Global Motorsport Director del marchio giapponese, ha fatto chiaramente capire che la Nissan è interessata ad averlo in squadra il prossimo anno. Addirittura si starebbe pensando ad una formula che permetterebbe a De Vries di poter correre anche in WEC con la Toyota a patto di dare priorità alla Formula E in caso di concomitanza di impegni.