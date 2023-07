“Accussì”: Gregoraci da urlo, fan in delirio

Pazzesca anche stavolta, la splendida showgirl ed attrice italiana, Elisabetta Gregoraci: i fan perdono anche oggi la testa.

Nessuno si chiede come mai in Italia sia tanto amata la bellissima Elisabetta Gregoraci. La meravigliosa quarantatreenne è una delle più belle e simpatiche ma anche più vere persone che ci siano in tv. Il pubblico apprezza la donna ancora di più del personaggio e ammira sempre più i suoi ultimi scatti social.

Ovviamente l’aspetto fisico è una componente importante e il pubblico maschile non può che dire gli scatti talvolta con abiti striminziti che esaltano e immortalano la sua bellezza. D’altronde prima di diventare una famosa conduttrice, showgirl e attrice non dimentichiamo che Elisabetta è stata per anni una famosissima modella richiesta in tutto il mondo. E con quel fisico da urlo che ha, anche qui non c’è nulla da stupirsi.

Gregoraci da infarto: fan in delirio

Non sarà certo un caso se tra le tante case famose, hanno richiesto la presenza della Gregoraci anche famose case come Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Ermanno Scervino, Egon von Fürstenberg. E non lo è certamente il fatto che lei abbia partecipato da giovanissima, nel 1997 anche a Miss Italia. Farsi notare con la sua bellezza e le sue curve non è mai davvero risultato difficile, ma Elisabetta non si è fermata solo li’.

La meravigliosa donna classe ’80 ha infatti condotto programmi tv come Made in Sud, partecipato in tv a Milano-Roma – In viaggio con i Gialappa’s e tanti altri format. Ma poi c’è il cinema, le serie tv, Elisabetta ha anche scritto un libro. Tornando però alla sua bellezza, ecco che di nuovo sorprende i suoi fan con uno scatto letteralmente da capogiro. Lei in didascalia scrive soltanto: ‘Accussì’ e con un costumino piccolissimo fa battere i cuori dei tantissimi seguaci.

Elisabetta guarda dritto nell’obiettivo con i suoi occhi castani e meravigliosi. Bellissima, il suo sguardo fa ammattire i follower che per ricordare, sono 1,9 milioni. Le forme della bellissima attrice sono poco coperte e le sue misure, 90-62-89 in questo caso si notano proprio tutte.

Le gambe della calabrese sembrano infinite, e spesso gli ammiratori possano apprezzarle mediante i post della donna, sempre più hot. Ma c’è di più. I fan della showgirl vanno letteralmente in delirio alla vista del suo straordinario lato B. Le foto di Elisabetta sono sempre da urlo ed anche stavolta i fan non hanno fatto male a seguire il suo profilo.