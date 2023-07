Svolta Lukaku-Juve: il belga ha deciso il suo futuro

Il centravanti belga ha “tradito” il suo mentore, Simone Inzaghi. La strada è tracciata, ora dipende anche da Dusan Vlahovic.

Il mercato balla sulle punte, e parliamo ancora di nomi molto importanti. Juventus e Inter sono finiti in un intreccio decisamente inatteso, con un gioco delle parti che ha fatto emergere un protagonista decisamente inatteso: Romelu Lukaku. Dopo aver spinto la scorsa estate per tornare all’Inter, partecipando all’affare riducendosi l’ingaggio netto annuale da 12 a 8,5 milioni netti, il centravanti per la prossima stagione ha scelto sì una maglia a strisce, ma dai colori diversi.

Trenta anni compiuti il 13 maggio, contratto fino al 2026, la punta sa benissimo che il suo futuro è lontano dal Chelsea. Quando tutto sembrava presagire un suo ritorno in nerazzurro, con l’esborso di Marotta e Ausilio pari a 35/40 milioni di euro per il cartellino, il totem di Simone Inzaghi ha fatto perdere le tracce. Una magia sorprendente dai colori ancora più inattesi. Lukaku ha scelto la Juventus, lasciando stupefatti tutti i fan del club guidato da Steven Zhang.

Il Chelsea nell’estate 2021 per assicurarsi le prestazioni di Big Rom, fresco campione d’Italia, aveva messo sul piatto ben 115 milioni di euro. Una delle ultime operazioni firmate Roman Abramovich. L’oligarca russo, causa l’invasione in Ucraina, avrebbe venduto il club a Ted Boehly qualche mese dopo. Come riporta Il Corriere dello Sport, l’ex Manchester United si trova nella capitale inglese per allenarsi, insieme con Ziyech e Aubameyang.

Lukaku si allena a Londra per Allegri: il ruolo di Vlahovic

Il centravanti scalpita per tornare in serie A, con la Vecchia Signora, ma il neo direttore dell’area tecnica, Cristiano Giuntoli, prima di chiudere l’operazione deve incassare una cifra importante. In primis, si spera di fare cassa cedendo alcuni dei giocatori tornati dai prestiti.

Arthur Melo si è accasato alla Fiorentina, ma è un prestito condizionato e quindi di cash ne è arrivato poco. Gli altri due potenziali addii portano i volti di Zakaria e McKennie. Quest’ultimo, in attesa di capire cosa succederà a Paul Pogba, ovvero se andrà o meno in Arabia Saudita, è stato reintegrato nel gruppo.

Inutile girarci attorno però. Il ‘possibile sacrificato’ numero 1 alla Continassa resta Dusan Vlahovic. Contratto da 7 milioni netti fino al 2026, per cedere il serbo i bianconeri chiedono almeno 70 milioni. La sensazione è che anche con 65 milioni l’affare andrebbe in porto. Una parte di questa cifra, circa 40, sarebbe poi girata al Chelsea per il cartellino dell’ex Inter.

Sempre secondo la stessa fonte, l’agente di Lukaku, l’avvocato Ledure, continuerebbe a capire quali siano le reali intenzioni dell’Al Hilal. I rumors ripetono un’offerta da 60 milioni per un biennale al giocatore e di 50 per i Blues. La quadra ci sarebbe, ma Lukaku ha stoppato tutto.

Il belga infatti ha un accordo con la Juve da 9 milioni netti a stagione, con opzione per il quarto anno. Il suo futuro dipenda da quello di Dusan Vlahovic. Se il PSG rompesse gli indugi, l’ex Fiorentina partirebbe al volo per la Francia. Anche il club qatariota però deve cedere, con Mbappé ed Ekitike primi indiziati. Un domino pesantissimo, la clessidra intanto si svuota.