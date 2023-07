Sorpasso rossonero: la Juve gli dice addio

La Juventus dice addio a uno dei suoi obiettivi principali, perché c’è il sorpasso della squadra rossonera: tutti i dettagli

La Juve ha in mente di rivoluzionare la rosa, un compito molto arduo per Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo ex Napoli ha comunicato a Leonardo Bonucci che verrà messo fuori rosa. Una scelta che ha fatto discutere parecchio, considerando il contratto del difensore in scadenza l’anno prossimo.

Una rivoluzione iniziata con l’addio di Cuadrado, che ha visto scadere il proprio contratto e poi firmare con l’Inter. Una trattativa che ha fatto infuriare i tifosi bianconeri, che si consoleranno con l’arrivo di Timothy Weah. Proprio sugli esterni difensivi, la Juventus vuole anche risolvere delle questioni importantissime, su tutte la rescissione consensuale di Alex Sandro.

Il terzino brasiliano ha visto rinnovare il proprio contratto in modo automatico, viste le tante presenze collezionate con Allegri. E poi c’è l’infortunio subito da De Sciglio, che pone la Juve in una posizione particolare: le serve un terzino a destra e il prescelto è Ivan Fresneda, giovane promessa del calcio spagnolo che si è messo in mostra con il Real Valladolid la scorsa stagione.

Juve su Fresneda, sorpasso rossonero

Il contratto di Fresneda scadrà il 30 giugno 2025 e il rinnovo è molto complicato. Anche perché lo spagnolo è finito nel mirino di vari club della stessa Liga, oltre che della Serie A e della Premier League. Proprio la Juve valuta il suo acquisto, consapevole del fatto che nel suo contratto c’è una clausola da circa 40 milioni di euro.

Secondo quanto riferito da ‘Football Insider’, la squadra in vantaggio per acquistare Ivan Fresneda è il Bournemouth. The Cherries hanno avviato i discorsi con il Real Valladolid, che sono anche in fase avanzata. Una grande operazione, considerando il calibro dei club che vogliono acquistare il terzino spagnolo.

Dunque, la Juve deve fare una mossa se non vuole perdere Ivan Fresneda. In caso contrario, Giuntoli dovrà puntare su un altro tipo di giocatore. Sullo spagnolo, inoltre, c’è anche il Milan. I rossoneri, però, vivono un momento particolare del proprio mercato e da quella parte hanno già Davide Calabria, il capitano.

Per Fresneda serve uno sforzo economico importante, il Milan si sta concentrando su altre priorità, mentre la Juventus deve sistemare gli esuberi. Come McKennie e Zakaria, che in caso di offerta andranno via per liberare dei posti a centrocampo e soprattutto per alleggerire il monte ingaggi, visto che i bianconeri non giocheranno nemmeno la Champions.