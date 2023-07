Calciomercato Juve, colpo Giuntoli alla “Osimhen”: chiusura totale

La Juventus continua a puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri: Giuntoli pronto alla chiusura per il colpo alla ‘Osimhen’

Victor Osimhen è diventato l’oggetto del desiderio di tutte le big d’Europa. La sua crescita è stata spaventosamente positiva imponendosi in Serie A con la maglia del Napoli grazie all’intuizione dell’attuale ds della Juventus, Cristiano Giuntoli, che ora vuole riprovarci per regalare un colpo ai bianconeri.

Novità interessanti sul fronte calciomercato per la Juventus. Il Milan è diventato protagonista indiscusso della sessione estiva con numerosi colpi messi a segno in queste settimane dopo la cessione eccellente di Sandro Tonali. Ora il club bianconero non intende stare a guardare per sferrare l’assalto decisivo per il big in attacco. Un’idea suggestiva in vista della prossima stagione vista anche la possibile cessione di Vlahovic, ormai voglioso di nuovi stimoli dopo una stagione deludente sotto ogni punto di vista.

Calciomercato Juve, l’assalto per il canadese: il colpo di Giuntoli

La Juventus continua a lavorare attivamente per un colpo decisivo in attacco. Massimiliano Allegri sta provando ancora il 3-5-2, il sistema di gioco a cui è più affezionato con Chiesa da seconda punta per mettere in apprensione le difese avversarie. L’attaccante chi sarà? Vlahovic può salutare subito Torino per una nuova avventura da sogno in vista del prosieguo della sua carriera.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus è sempre al lavoro per regalare a Massimiliano Allegri innesti di qualità in attacco. Cristiano Giuntoli sarebbe pronto a mettere a segno un colpo alla ‘Osimhen’ puntando tutto sull’attaccante canadese del Lille, Jonathan David, per sostituire anche Dusan Vlahovic pronto a dire subito addio ai bianconeri.

Un profilo davvero interessante come ha rivelato anche il neo-acquisto bianconero Timothy Weah: il canadese, protagonista anche agli ultimi Mondiali, gli chiede sempre della Juventus. David è stato protagonista già in Nazionale realizzando ben 24 gol in 40 partite complessive. Il suo soprannome è Iceman, ‘uomo di ghiaccio’ per la sua freddezza in area di rigore avversaria.

Una mossa decisiva anche tenendo conto la situazione ingarbugliata che riguarda da vicino l’attaccante serbo, Dusan Vlahovic, con una lotta serrata tra Psg e Real Madrid. Carlo Ancelotti lo avrebbe già chiamato così come il club parigino in grado di sferrare l’assalto vincente anche dopo il possibile addio di Kylian Mbappe, che non partirà per il tour con i suoi compagni. Dopo Lionel Messi, già protagonista a Miami con un gol su punizione da applausi,