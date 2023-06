Formula 1, c’è un clamoroso ritorno: tifosi in fibrillazione

La stagione della Formula 1 dominata dalla Red Bull ha bisogno di una scossa: così si prospetta un clamoroso ritorno in pista

Tutti lo vogliono, almeno a parole. Perché sembra difficile rinunciare all’esperienza di uno che ha scritto la storia del mondiale di Formula 1 e lo ha fatto in tempi recenti. Sebastian Vettel dopo il GP di Abu Dhabi 2022 ha appeso il casco al chiodo ma non sarà per sempre.

Lui all’epoca era stato molto chiaro. Aveva bisogno di più tempo per dedicarsi alla famiglia, per vedere crescere i figli, per dedicarsi a quello che negli anni aveva dovuto lasciare da parte. Quella della F1 era stata una bella avventura ma faceva ormai parte del passato. Così è stato fino ai primi mesi di quest’anno, anche se in realtà per un pilota che è molto più giovane di Fernando Alonso e Lewis Hamilton sembra strano non pensare alle corse.

Così il nome di Vettel è stato accostato in più occasioni all’universo Red Bull, dove potrebbe arrivare per sostituire una figura storica come Helmut Marko oppure come supporto all’Alpha Tauri. Ma la vera suggestione è quella di un suo ritorno alla Ferrari. Là dove non è mai riuscito a vincere un mondiale, nonostante un paio di volte ci sia stato vicino, poteva essere il nome giusto per un doppio rilancio. Certamente nell’immagine del team, ma anche per dare le dritte giuste ai box ed evitare tutti i problemi vissuti al muretto nelle ultime stagioni.

Formula 1, c’è un clamoroso ritorno: sta per succedere davvero, c’è una data

Seb ha voglia di rimettersi al volante e ricominciare? Forse sì, ma non proprio dove immaginate voi. La vera sorpresa arriverà presto, almeno secondo i media tedeschi perché sta per essere annunciato il suo ritorno in pista. Succederà, almeno secondo le emittenti tedesche RTL e Ntv, alla 24 Ore di Le Mans 2024 dove la Ferrari arriverà da campionessa in carica.

Vettel è molto affascinato dalla storia di una gara leggendaria e quindi non può mancare nel pacchetto delle sue esperienze. In realtà però prima di quello succederà un’altra cosa. Perché adesso sappiamo con certezza che lo rivedremo presto. Segnatevi fin da adesso questa data: 9 settembre 2023. Perché quel giorno Sebastian Vettel sarà alla guida della Red Bull.

Sergio Perez deve tremare? In realtà no, almeno non per ora. Perché quel giorno è in programma sul circuito del Nürburgring-Nordschleife l’evento Formula Red Bull. E così Seb si rimetterà al volante della Red Bull RB7, la monoposto che gli ha permesso di vincere il suo secondo Mondiale.

Una sfida tra ex compagni di squadra, visto che sarà presente anche Daniel Ricciardo. L’evento è uno degli appuntamento collaterali 12 Ore del Nurburgring ma non resterà un caso isolato, Vettel infatti sarà in pista anche a Goodwood e in quel caso guiderà la Williams FW14B di Nigel Mansell e la McLaren MP4/8 di Ayrton Senna.