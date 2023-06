Leclerc, botta e risposta al veleno: gelo con la Ferrari

I rapporti tra Charles Leclerc e la Ferrari si fanno sempre più tesi e freddi. L’ultimo episodio risale al gran premio di Spagna a Barcellona

C’è qualcosa che non va. Ormai è evidente come il rapporto che intercorre tra la Ferrari e Charles Leclerc sia molto meno idilliaco di quanto sia all’apparenza. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, con tanto di frasi a effetto che lo stesso pilota monegasco ha riservato nei confronti della scuderia di Maranello in una sorta di gioco delle parti, tra pilota e team non tutto è oro quello che luccica. I fatti accaduti in queste ultime gare, in particolare a Monaco e in Spagna, dimostrano come tra Leclerc e l’area tecnica della Rossa non tutto proceda nel migliore dei modi.

C’è da sottolineare come alla base del deterioramento tra le parti vi siano i risultati. Quando si perde e lo si fa così spesso le incomprensioni tra le parti non possono che aumentare. Ed è quanto accaduto durante il gran premio di Spagna, che per Leclerc si è trasformato in una vera e propria agonia. I problemi sono iniziati sabato quando il pilota monegasco è stato eliminato a sorpresa nel Q1.

Un risultato disastroso a cui ha fatto seguito il catastrofico gran premio disputato dalla Ferrari, una gara in cui Leclerc è partito addirittura dalla pit-lane a causa della sostituzione sulla sua vettura dell’intero retrotreno. Una mossa decisa per cercare di limitare i danni. Ma il tentativo di rimonta del vice campione del mondo del 2022 non è andato oltre l’undicesimo posto, addirittura fuori dalla zona punti.

Leclerc-Ferrari, il rapporto è ai minimi termini: tifosi sconvolti

E durante il Gran premio si è consumato forse l’episodio più grave, quello che certifica l’oggettiva freddezza nelle relazioni tra Charles e il team di Maranello. Ad un certo punto del Gran Premio Leclerc ha chiesto al muretto di proseguire montando un set di gomme soft, anche se già usate. E’ chiaro come lui volesse in qualche modo tentare il tutto per tutto non avendo più niente da perdere.

Ma la decisione del team al muretto è andata esattamente nella direzione opposta a quella voluta dal pilota monegasco. Dopo uno scambio di idee piuttosto franco avvenuto con l’ingegnere di pista Xavi Marcos, la Ferrari ha imposto la sua scelta di montare la mescola più dura. Una scelta rivelatasi disastrosa. A quanto pare però lo stesso Marcos aveva inizialmente concesso l’ok alla richiesta di Leclerc, salvo ripensarci qualche istante dopo. Un clamoroso dietrofront che ha lasciato quanto meno perplesso e interdetto lo stesso Leclerc.