Juventus fuori dalle coppe per anni, arriva la decisione dell’UEFA

Da diversi mesi ormai si parla della possibilità di vedere la Juventus fuori dalle coppe per una o più stagioni. Adesso arriva la svolta che tutti aspettavano, dal momento che c’è stata la decisione ufficiale. Da vedere i risvolti e le implicazioni della stessa.

La stagione che si è appena conclusa è stata a dir poco unica e particolare per la Juventus, per usare un eufemismo. Sul campo, infatti, sono arrivati risultati deludenti in tutte le competizioni, mentre fuori dal campo le tensioni e le polemiche hanno accompagnato l’intera annata. Senza mai concedere neanche un attimo di tregua. E non è finita qui. Tutti, infatti, sono in attesa della decisione da parte dell’UEFA su una materia piuttosto delicata e cruciale. Si parla, infatti, da mesi dell’esclusione dei bianconeri da tutte le competizioni UEFA per una o più stagioni. Da questo punto di vista arriva la decisione ufficiale che sa tanto di svolta

Juventus fuori dalle coppe, la decisione

Prima il caso plusvalenze, poi quello relativo alla manovra stipendi. Davvero non c’è stato un attimo di tregua per i bianconeri in questa annata. Allertata da questa situazione, che si è andata ad aggiungere al caos legato alla Superlega, l’UEFA, per mezzo di diversi organi di stampa, ha fatto intendere che in ambito europeo avrebbe avuto la meglio una linea dura.

L’UEFA, però, uno spiraglio lo ha aperto. Ha fatto intendere che avrebbe alleggerito la propria posizione in caso di rinuncia della Juve al progetto Superlega. Soluzione impraticabile con Agnelli presidente, ma che ora è diventata percorribile. Stando a quanto raccontato dalla stampa spagnola, in particolare da “El Chiringuito“, la nuova dirigenza della Juventus nei prossimi giorni comunicherà a Barcellona e Real Madrid la sua volontà di uscire fuori da questo progetto. Le due spagnole, al momento, sono le uniche due che ne fanno parte dopo la fuga di tutti gli altri club.

Juve abbandona la Superlega

Il tentativo da parte della società bianconera è chiaro nelle sue intenzioni e nelle finalità, per così dire. Vuole, attraverso la fuoriuscita ufficiale dal progetto Superlega, tendere una mano verso l’UEFA per ottenere delle sanzioni meno pesanti. In caso di esclusione dalle competizioni europee per più anni, infatti, i danni in termini economici sarebbero pesantissimi.