Nadal, notizia terribile: ora non ci sono più dubbi

Una notizia terribile arrivata proprio nelle ultime ore. Il tutto riguarda Rafael Nadal, adesso non ci sono più dubbi.

Sono sostanzialmente tre i tennisti che negli ultimi 30 anni hanno catalizzato l’attenzione in maniera importante ed incisiva, rientrando tra i migliori di questo sport. Da Roger Federer a Rafa Nadal passando ovviamente per Novak Djokovic: sono stati loro tre i campioni che si sono affermati ed hanno monopolizzato il podio della classifica ATP. Certo, a fasi alterne, si sono sfidati nei tornei del Grande Slam e non solo, dando poco spazio alle nuove leve che hanno provato a scalfire l’alone leggendario attorno a questi tre fuoriclasse.

In pochi ci sono riusciti. La classe purissima di Federer, la grande costituzione fisica di Nadal e poi il talento di Djokovic, gli appassionati ancora oggi si danno battaglia per decidere concretamente chi tra i tre sia il più forte in assoluto. Difficile dare una risposta. Nole e Rafa sono ancora in attività, mentre Roger si è ormai ritirato lasciando un grande vuoto nei cuori dei tantissimi appassionati.

Nel caso del serbo, poi, i risultati recenti sono stati ancora eccezionali. L’ormai ex numero uno del mondo (oggi il posto è occupato da Alcaraz) riesce ancora ad essere altamente competitivo. Un carisma importante che si respira anche fuori dal campo. Nel caso dello spagnolo, che resta al tempo stesso ancora in attività, il discorso risulta essere molto diverso.

Nadal, la notizia è ormai certa: tifosi delusi, cosa succede?

Rafa viene considerato come il tennista più forte della storia sulla terra rossa, ma quest’anno, suo malgrado, non è riuscito a partecipare al Roland Garros. Un grave infortunio, avvenuto agli Australian Open, ha di fatto condizionato la sua stagione. Per lui, visto anche l’età che avanza, la carriera è a rischio e c’è grande incertezza sul suo futuro.

Anche in queste ore è arrivata una notizia che lascia l’amaro in bocca. Il tennista spagnolo, infatti, dovrà restare fermo per cinque mesi. Nelle scorse ore ha subìto un’operazione in artroscopia in quel di Barcellona per una lesione all’ileopsoas sinistro. Problema per il quale si è atteso prima di arrivare all’intervento che alla fine è risultato inevitabile.

Proprio per questo lo spagnolo dovrà adesso restare fermo a lungo, di fatto potendo definire anche conclusa la sua stagione 2023. Sparite anche le ultime speranze di vederlo partecipare alla prossima Coppa Davis.