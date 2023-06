Donnarumma al valzer dei portieri: ritorno choc in Serie A

Donnarumma e il valzer dei portieri che potrebbe muovere nomi importanti della Serie A. Quale la sua possibile, nuova destinazione?

Domenica 4 giugno 2023 è calato definitivamente il sipario sul massimo campionato italiano. La Serie A va in vacanza, ma la stagione calcistica non è ancora terminata per Fiorentina ed Inter impegnate, rispettivamente, nelle finali di Conferenze e Champions League.

Per una stagione che si è conclusa quasi per tutte, ve ne è un’altra che sta per iniziare, senza soluzione di continuità. Il calciomercato è il sottile, invisibile ma ben presente filo rosso che lega la vecchia stagione a quella che verrà. L’annata appena terminata ha inevitabilmente evidenziato, per i diversi club, problematiche che il mercato dovrà cercare di risolvere, almeno nelle intenzioni. Per i dirigenti, ed ancor più per i tifosi, è pertanto arrivato il momento di aprire il libro dei sogni.

Di quelli possibili, improbabili ed impossibili. Nella lista dei desideri di tanti dirigenti non compaiono soltanto i veri, o presunti, grandi affari a parametro 0, ma anche nomi importanti, di campioni consapevoli di non vissuto la loro stagione migliore e che pensano che i loro problemi potrebbero risolversi accasandosi altrove. E’ forse il pensiero che frulla nella mente di Gianluigi Donnarumma, che ha da poco vinto il suo secondo scudetto con il Paris Saint Germain. Eppure…

Donnarumma e il valzer dei portieri

Il portierone di Castellammare di Stabia, numero uno della nazionale azzurra di Roberto Mancini, non ha vissuto la sua stagione migliore. Parigi è meravigliosa, così come l’ingaggio che i magnati qatarioti gli hanno assicurato, 12 milioni di euro netti l’anno. Eppure Gianluigi Donnarumma non sembra ancora aver trovato la sua dimensione nella capitale francese e nel dream team della Ligue 1. Non è in scadenza di contratto con il club francese eppure si sta parlando con insistenza di un suo ritorno in Serie A.

E quando sui media compare il nome del portiere della nazionale azzurra ecco che al suo fianco appare quello della Juventus come sua possibile, probabile, ipotetica nuova destinazione. La Juventus sta valutando la posizione di Wojciech Szczesny, il 33enne portiere della nazionale polacca. Il numero uno bianconero, fresco di rinnovo automatico del contratto. con scadenza 30 giugno 2025, ha un ingaggio pari a 7 milioni di euro netti l’anno.

Nella stagione dei tagli al monte ingaggi, il suo è uno di quelli più attenzionali alla Continassa. Una sua cessione potrebbe portare denaro fresco nelle casse della Juventus. Tra le alternative possibili al numero uno polacco, ecco spuntare, in casa bianconera, l’ipotesi Gianluigi Donnarumma.

Ipotesi praticabile, però, soltanto nel caso in cui il portiere italiano decidesse un netto taglio del suo ingaggio. Affare possibile, improbabile o impossibile? Il calciomercato ci ha insegnato come nulla sia impossibile. Al netto delle scelte che farà la Juventus su Wojciech Szczesny, quanto può essere realistica un’ipotesi di un taglio, minimo, del 50% dell’ingaggio di Gianluigi Donnarumma per poter poi rientrare nei ristrettissimi parametri economici della Juventus?