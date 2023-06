Tradimento Inter! Il campione ha avuto un incontro segreto

L’Inter è andata a riposo dopo una lunghissima stagione e la finale di Champions League, ma un campione ha avuto un incontro segreto. Le novità trapelate.

L’Inter è andata in vacanza dopo la lunghissima stagione 2022/23 in cui ha portato a casa due trofei, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, e una finale di Champions League contro il Manchester City. Alla fine è stato il club inglese a trionfare ma i nerazzurri hanno dato filo da torcere. In ogni caso, il club ora inizia a ragionare sul mercato. E a tal proposito è saltata un’indiscrezione di non poco conto.

L’Inter sta ragionando sul mercato, forte degli ampi guadagni ottenuti dal percorso in Champions League e dalla qualificazione alla stessa per la prossima stagione che arriverà. Steven Zhang, nel post-partita di Champions League, ha fatto sapere che i big non saranno ceduti, quindi ora i tifosi sperano che non debba essere appunto compiuto quel famoso ‘sacrificio importante’ per fa quadrare i conti.

Eppure, per un big in particolare la situazione si fa intrigata. Si tratta, ancora una volta, di Romelu Lukaku. Il belga, il 12 agosto del 2021 è passato al Chelsea con un addio non in grande stile all’Inter. Poi è tornato in nerazzurro la scorsa estate ma in prestito. Ora la storia potrebbe ripetersi. L’Arabia Saudita fa la sua comparsa.

Romelu Lukaku, due anni dopo, ci risiamo! Incontro segreto per un possibile trasferimento in Arabia Saudita

L’Arabia Saudita sta cercando di attirare, grazie a ingenti ingaggi, quanti più campioni possibili nei propri club per far sì che il suo calcio possa crescere di livello. È in tutto questo discorso allora che rientra Romelu Lukaku. Secondo quanto riferito da ‘Footmercato.net’, il belga avrebbe partecipato a un incontro segreto con l’Al-Hilal. Il giocatore vorrebbe restare, ma le condizioni del Chelsea sembrano diverse rispetto ad un anno fa e la permanenza del belga non è semplice.

Romelu Lukaku ha quindi incontrato gli emissari dell’Al-Hilal, club arabo, in un hotel di lusso a Parigi. La ricca società gli ha offerto un contratto da 20 milioni di euro di ingaggio in caso di trasferimento. Ma l’attaccante vuole alzare il prezzo e chiederà di più. I contatti non sono stati interrotti, anzi continueranno per comprendere se si può arrivare a un’intesa definitiva. I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro del calciatore.

Insomma, ci risiamo. L’Inter si prepara a un altro possibile addio dopo solo una stagione in nerazzurro. Colori a cui il belga ha più e più volte giurato amore. In un colpo solo Lukaku potrebbe lasciare perciò sia l’Inter, che non andrebbe oltre la possibilità di rinnovare il prestito, e il Chelsea.