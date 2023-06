Serie A, è rivoluzione: in arrivo un nuovo torneo

Serie A, la Lega ha deciso: arriva un nuovo torneo per i club italiani, che rivoluzione. Tutti i dettagli della competizione

Il campionato si è concluso lo scorso 4 giugno con la consegna della coppa ufficiale al Napoli Campione d’Italia; una piccola appendice con lo spareggio tra Verona e Spezia che ha condannato i liguri alla retrocessione in Serie B.

Un torneo lungo e logorante, in una stagione davvero molto intensa ed anomala con il mondiale invernale a spezzettare il campionato trasformandolo quasi in una sorta di “Apertura” e “Clausura” come in Argentina. Fatto sta che ormai nel calcio si gioca davvero tanto; in media, ogni atleta professionista militante in un club che disputa le coppe europee e nazionale, in una stagione arriva a disputare anche 60-70 partite. Davvero troppe, con il rischio inevitabile di imbattersi in infortuni che possano minare non solo il rendimento delle squadre ma anche l’incolumità fisica del calciatore anche a medio e lungo termine.

Da qui le proposte, in più di un’occasione, di ridurre il numero di squadre partecipanti al campionato, fino a 18. Una proposta che difficilmente sarà accolta nei prossimi anni, anche per una questione di introiti derivanti dai diritti tv. Anzi, la Lega calcio è al lavoro per introdurre un nuovo torneo, come se non bastassero gli attuali.

Lega Serie A vuole un nuovo torneo: i dettagli

Nell’assemblea di Lega che si è tenuta ieri riguardante i diritti tv, si è scoperto come Dazn e Sky siano in corsa per aggiudicarseli per un periodo di tempo che va dal 2024 fino al 2029 massimo. Nel discorso sono entrate anche la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia.

Se per la Supercoppa, dalla prossima stagione, si adotterà il modello spagnolo con la “Final four”, per la coppa nazionale è stato messa da parte al momento il format che attualmente è in vigore in Inghilterra con la FA Cup. Contestualmente, però, come detto c’è l’idea di realizzare un nuovo torneo. Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, ha lanciato l’idea; l’obiettivo principale è valorizzare i giovani con una manifestazione dedicata esclusivamente agli Under 23.

Un’idea piaciuta a tutti che meriterà ulteriori approfondimenti nelle prossime settimane, anche per capire se questo torneo potrà essere svolto sin dalla prossima annata oppure – più presumibilmente – dal 2024/2025.

L’obiettivo è far crescere i giovani nei rispettivi club ma è necessario sviluppare la formula più adatta per consentirlo. Questo torneo, nelle idee di Marotta, andrebbe dedicato a Silvio Berlusconi, compianto Presidente del Monza scomparso lunedì scorso.