Sara Croce sbaraglia la concorrenza: in bikini è la regina indiscussa

Sara Croce lascia già il segno nell’estate social, la modella e showgirl in forma smagliante in bikini: capolavoro assoluto

Per molti tra i suoi ammiratori, sarà per sempre la irresistibile Bonas che negli studi di Avanti un Altro attirava l’attenzione su di sé con bellezza e sensualità mozzafiato. L’eleganza seducente di Sara Croce non è stata dimenticata da nessuno dei suoi fan e continua a colpirci dritto al cuore.

Per anni, negli studi del popolare quiz show di Canale 5, condotto da Paolo Bonolis, e ancora prima, nei panni di Madre Natura a Ciao Darwin, con le sue apparizioni televisive Sara ha tenuto banco ed è stata una delle presenze al femminile più spettacolari sul piccolo schermo. Il tutto, le ha naturalmente garantito un numero elevatissimo di ammiratori: la modella pavese ha oltre un milione di followers su Instagram. E da quando ha lasciato il programma, ha continuato a elargire scatti pazzeschi.

Lo scorso anno, al momento del suo addio al programma che l’aveva resa celebre, i fan ci sono rimasti un po’ male. Ma per Sara era il momento di lanciarsi in nuovi progetti e negli ultimi dodici mesi ha cercato di mettere al centro la sua carriera di modella, con un lungo viaggio negli Stati Uniti dove ha incrementato la sua notorietà e ribadito la sua classe infinita. Immagini che hanno raccolto applausi a scena aperta. E lo stesso avverrà di sicuro in questa estate 2023 che ancora una volta la vedrà tra le protagoniste principali.

Sara Croce infiamma Ibiza e tutta la community: posa statuaria in costume, silhouette indescrivibile

La bellissima Sara in costume ci ha già confermato di essere in perfetta forma con la prima capatina stagionale a Capri, uno dei suoi luoghi preferiti in assoluto. Adesso, la 25enne si è spostata a Ibiza. E anche lì, non passa di certo inosservata.

Nelle stories di Instagram, questa posa in bikini ci mostra praticamente ogni dettaglio del suo fisico slanciato e statuario. Gambe infinite, fianchi suadenti e la consueta scollatura da capogiro. La temperatura sui social sale in maniera inesorabile, ammiratori in visibilio per la propria beniamina. Se volevamo che l’estate partisse con il piede giusto, Sara ha risposto presente e di sicuro ci incanterà con altre foto da mettere nell’album dei ricordi. I suoi, ma soprattutto quelli dei suoi ammiratori, pronti a ricoprirla di like e messaggi d’amore.