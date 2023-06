Milan: secondo colpo, arriva dal Lecce

Dopo aver chiuso l’affare Kamada, il Milan si prepara a piazzare il secondo colpo. Il giocatore arriva dal Lecce.

Il calciomercato del Milan è pronto ad entrare nel vivo. I rossoneri, infatti, hanno ormai definito l’arrivo di Kamada, ma non è assolutamente finito qui e presto ci saranno delle novità importanti.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno messo nel mirino un calciatore del Lecce e questo potrebbe essere il secondo colpo di calciomercato. Si tratta di una possibilità da tenere in considerazione visto che il club ha sicuramente intenzione di chiudere il prima possibile per anticipare la concorrenza.

Calciomercato Milan: arriva dal Lecce, nuovo rinforzo per Pioli

In casa Milan si inizia a guardare con fiducia al futuro e naturalmente l’obiettivo è quello di riuscire a dare a Stefano Pioli una rosa assolutamente di qualità e soprattutto avere alternative da mettere in campo nelle diverse competizioni. Per questo motivo sono in corso delle riflessioni per valutare con attenzione i giocatori giusti da mettere in rosa e quindi da avere a disposizione nelle prossime settimane.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Milan guarda con molta attenzione in casa Lecce e per questo motivo non possiamo escludere un colpo importante nelle prossime settimane. Il nuovo obiettivo di calciomercato è Hjulmand e possiamo die che il centrocampista rappresenta il giusto giocatore per rinforzare il centrocampo. I pugliesi chiedono circa 20 milioni di euro per lasciarlo partire, ma Moncada potrebbe mettere nella trattativa il cartellino di Nasti per abbassare le pretese.

Una cosa è certa: c’è bisogno di accelerare visto l’interesse di diverse big. Per il momento si tratta solamente di una ipotesi, ma nelle prossime settimane ci potrebbe essere una accelerazione per magari arrivare alla tanto attesa fumata bianca e regalare a Pioli un giocatore di assoluta qualità soprattutto in ottica futura.

Mercato Milan: Hjulmand il profilo giusto per sostituire Bennacer

L’idea Hjulmand per il Milan è sicuramente anche quella giusta per sostituire l’infortunato Bennacer. Stiamo parlando di un calciatore che sa ricoprire molto bene il ruolo di regista e per questo motivo è una opzione di calciomercato da considerare con attenzione almeno per ora.

Naturalmente i dubbi sono ancora diversi ed alla fine le perplessità saranno sciolte in davvero poco tempo. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e se alla fine Hjulmand diventerà un giocatore del Milan in questo calciomercato oppure si farà un passo indietro.