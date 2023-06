Trattativa interrotta: Dybala via dalla Roma

Paulo Dybala si è rivelato senza ombra di dubbio il calciatore migliore della stagione dei giallorossi.

La ‘Joya’ si è spesso caricato la squadra sulle spalle nei momenti di difficoltà, con José Mourinho che, infortuni a parte, non è riuscito mai a farne a meno. In 38 partite disputate tra campionato e coppe, l’ex bianconero ha realizzato diciotto reti e fornito otto assist.

Queste ottime prestazioni non sono passate inosservate agli occhi dei più grandi club europei, ingolositi ulteriormente dalla clausola presente nel contratto dell’argentino. Il numeri 21 giallorosso, infatti, può essere acquistato dai club esteri per “soli” 12 milioni di euro. A tal proposito, un top club spagnolo è pronto a fare sul serio per portarlo in Spagna.

Niente Kang-In Lee, l’Atletico Madrid ha deciso: tutto su Dybala

La società che è pronta a fare sul serio per Paulo Dybala è l’Atletico Madrid, intenzionato a bussare alle porte del club capitolino. L’obiettivo principale del club biancorosso è Kang-In Lee del Mallorca, trequartista classe 2001. Il coreano si è reso protagonista di una grande stagione, che lo ha visto concludere la propria annata con sei reti e sette assist in 39 partite disputate.

Stando a quanto riporta Relevo, però, la trattativa tra le due società sarebbe naufragata definitivamente. Il ragazzo potrebbe quindi approdare in Premier League per continuare la propria carriera. Proprio per questo motivo i colchoneros stanno pensando a Paulo Dybala, profilo molto gradito dal tecnico Diego Pablo Simeone. L’argentino, infatti, ha dato il proprio avallo per un eventuale trattativa, e questo spaventa e non poco la società giallorossa.

Nonostante la permanenza di José Mourinho in panchina, il fuoriclasse può essere intrigato dalla chiamata dell’Atletico Madrid per via della partecipazione alla prossima Champions League. La clausola presente nel contratto da circa 12 milioni di euro mette in grande apprensione la Roma, visto che il club spagnolo non avrebbe nessun tipo di problema a sborsare tale cifra. Proprio per questo Tiago Pinto è al lavoro per cercare di convincere il classe 1993 a rinnovare il contratto, eliminando definitivamente ogni tipo di clausola.

Si tratterebbe di un duro colpo per il tecnico portoghese, che può ritrovarsi ad affrontare la nuova stagione senza il calciatore più talentuoso della rosa. L’Atletico Madrid è pronto a piombare nella capitale, per cercare di strappare la ‘Joya’ al club capitolino. Il popolo giallorosso ora trema davvero, il big può dire addio.