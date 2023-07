Inter, svolta per il regalo ad Inzaghi: il giocatore esce allo scoperto

L’Inter non si ferma e continua a cercare di rinforzare la rosa da consegnare a Simone Inzaghi. Oltre ad un attaccante al posto di Lukaku, servono anche altri rinforzi. Per il regalo al tecnico arriva adesso la svolta, con il giocatore che esce allo scoperto.

E’ stata una stagione molto, troppo altalenante quella scorsa per l’Inter per poterla commentare in maniera superficiale. Se, infatti, il cammino europeo è stato impressionante, in Serie A la squadra di Simone Inzaghi non è mai stata realmente in lotta con il Napoli per lo Scudetto. L’anno prossimo l’andamento dovrà essere, secondo i piani societari, certamente differente e questo passa in maniera inevitabile per il mercato. In tal senso arriva una svolta importante in una trattativa che vedeva i nerazzurri in prima linea. Il giocatore, infatti, è uscito allo scoperto, mettendoci la faccia e facendo chiarezza sulle sue intenzioni.

Mercato, svolta per il grande colpo

Come è noto, la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, allo stato attuale delle cose, non è completa. Se è vero che sono arrivati colpi di spessore come Bisseck, Frattesi e Thuram, è pur vero che hanno salutato elementi centrali come Onana, Skriniar, Brozovic e Dzeko, oltre a Lukaku.

A centrocampo, complice anche l’addio di Gagliardini, serve come il pane un altro interno ed il nome che nelle ultime ore si stava facendo infuocato è quello di Otavio del Porto. Il centrocampista, però, in una intervista concessa al quotidiano “O Jogo“, ha annunciato di voler restare al Porto almeno per un altro anno. Oltre ai nerazzurri, sulle sue tracce c’era da tempo anche la Juventus, oltre ai club di Premier. Ferma, in tal senso, la sua volontà, dal momento che ha ribadito che ogni discorso di mercato dovrà aspettare un altro anno.

Inter, Otavio resta al Porto

La prossima, dunque, sarà l’ottava stagione per il centrocampista con la maglia dei Dragoni. Si tratta di una vera e propria bandiera, oltre che di un punto fermo anche per la Nazionale del Portogallo. Si tratta di un centrocampista che fa del dinamismo e della capacità di inserimento le sue principali caratteristiche ed è un elemento capace di essere sempre pericoloso, sia in fase difensiva che in fase di proposizione.