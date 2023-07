Bonucci-Juve, svelati tutti i dettagli della rottura: tifosi spiazzati

La rottura tra Leonardo Bonucci e la Juventus ha del clamoroso, i tifosi restano spiazzati dai dettagli dell’accaduto

La Juventus ha avviato una rivoluzione molto importante con l’arrivo di Cristiano Giuntoli, che ha iniziato già a porre le basi per il presente e per il futuro. Al posto di Juan Cuadrado, è arrivato Timothy Weah, terzino del Lille capace di giocare anche in posizione più avanzata.

Si abbasserà l’età media, visto che il club bianconero è alla ricerca anche di un terzino da mettere al posto di Alex Sandro, con il quale si sta trattando la rescissione. Non sarà semplice, perché il contratto è stato rinnovato in modo automatico dopo le tante presenze accumulate nella scorsa stagione. Proprio sulla difesa c’è la lente d’ingrandimento, in particolare su Leonardo Bonucci.

Il difensore della Juventus ha completamente rotto con il club, con Giuntoli e Manna che sono andati a trovarlo in vacanza per comunicargli che sarà fuori rosa. Dunque, deve trovarsi una nuova sistemazione se non vuole passare l’ultimo anno di contratto fuori squadra. Per Bonucci il futuro è possibile in qualche campionato esotico, soprattutto perché si tratta di un classe ’87 che può strappare l’ultimo grande ingaggio – per esempio – in Arabia Saudita.

I motivi della rottura tra Bonucci e Allegri

Secondo ‘Tuttosport’ non ci sono buoni e cattivi in questa storia, ma è soltanto una questione di scelte. Il rapporto tra la Juve e Bonucci si è incrinato soprattutto nel 2017, quando ha deciso di accettare l’offerta del Milan per poi tornare sui suoi passi dopo un anno. Un addio che una fetta di tifosi non ha mai perdonato, soprattutto per l’esultanza in occasione del gol segnato ai bianconeri.

Inoltre, un altro aspetto particolare nella vicenda che ha portato all’addio di Bonucci è stata la smania per la fascia di capitano. Sta di fatto che la conferma più eclatante è stata quella della grande forza di Massimiliano Allegri, che ha deciso di usare il pugno duro in questa storia per una rivoluzione che è appena iniziata.

Bonucci aveva pensato al ritiro dopo la scadenza di contratto con la Juventus, ma le cose probabilmente cambieranno. Si apriranno nuovi scenari, come per esempio quello dell’Arabia Saudita, ma non è escluso che possa restare in Serie A. Ormai i cocci si sono rotti ed è impossibile ricomporli. Non resta che ognuno prenda la propria strada, guardando al passato con affetto e senza vecchi rancori che non fanno mai bene.