Il regalo del Barcellona alla Juve: prestito gratuito

Un affare sull’asse Barcellona-Juventus è pronto, c’è un regalo per i bianconeri che sarà scartato a sorpresa nei prossimi giorni.

La società si è mossa in tempo e potrebbe così avere dai bluagrana un elemento che cerca riscatto in Italia. La Serie A come nuova chance, la Juve è intenzionata a sfruttare al meglio quest’occasione inattesa.

Il calciomercato è entrato nel vivo, tra Spagna e Italia sono diversi i movimenti in ballo. I club della Liga guardano sempre con fiducia a quelli italiani, anche quando si tratta di rilanciare qualche big. Un ragionamento che sta facendo concretamente il Barcellona, proprio perché Xavi sa come tenere in panchina un big non sarebbe produttivo. I blaugrana così hanno pensato a un prestito gratuito alla Juve, una soluzione ideale per il prossimo futuro.

C’è un campione offerto e i bianconeri possono definire al meglio quello che sarebbe un affare di mercato sicuramente interessante. Esperienza e qualità non mancano, ora bisognerà registrare quel pizzico di continuità in più che un po’ è sempre mancato. Elgo Digital definisce questa situazione come “terribile”, ma in realtà potrebbe essere un buon affare per tutte le parti in causa.

Un big alla Juve, i dettagli

Il Barcellona avrebbe un calciatore ritrovato, i bianconeri un elemento in più da alternare in campionato e nell’eventuale Conference League da disputare. L’ipotesi maggiore è quindi un passaggio in prestito gratuito di Ferran Torres alla Juve. Il Barcellona sembra avere poche chance di vendere in queste settimane lo spagnolo, sicuramente non incasserebbe i 40 milioni di euro che prevedeva un tempo.

L’investimento fatto a suo tempo con il Manchester City non ha dato i suoi frutti e la concorrenza in attacco è molto corposa: così per il genero di Luis Enrique potrebbe essere giunto il momento di fare le valigie. L’opzione bianconera non dispiace, la Juventus su Torres con un prestito e diritto di riscatto potrebbe rappresentare un’ottima soluzione in questo punto dell’estate.

Lo spagnolo si rilancerebbe nel campionato italiano e sarebbe l’uomo giusto anche per Max Allegri. Giocando con due punte lì davanti, lo spagnolo andrebbe ad affiancare il centravanti di turno, dando poi anche il suo apporto quando sarà schierato il tridente. Una situazione che vede ora i bianconeri in pole, più che riprendere Alvaro Morata per la terza volta, si punterà su un nuovo calciatore spagnolo. Ferran Torres in Serie A ora potrebbe rappresentare un colpo a sorpresa ma assolutamente efficace per i bianconeri.