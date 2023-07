Dieci milioni più uno scarto: l’Inter vuole fregarlo alla Juve

Duello di mercato tra Inter e Juve entra nel vivo: al centro delle trattative uno dei migliori talenti della Serie A

Le squadra nostrane stanno progressivamente tornando nei rispettivi centri sportivi o partendo per i ritiri estivi per preparare al meglio l’anno prossimo. C’è chi poi invece comincerà a pieno regime la propria preparazione tramite tournée in giro per il mondo.

Inter e Juventus partiranno tra non molti giorni in due destinazioni diverse: i nerazzurri di Inzaghi andranno in Giappone, mentre i bianconeri di Allegri negli Stati Uniti. Ad attendere le due formazioni ci saranno diverse amichevoli con squadre di grosso calibro e prestigio internazionale. Secondo le società questo è il modo ideale per preparare al meglio la prossima stagione. Intanto il mercato non finisce mai di far parlare di sé con Inter e Juve sempre più impegnate a puntellare le loro rose tramite giocatori ritenuti funzionali all’assetto tattico della squadra.

I due club in particolare sono pronti a dare battaglia per convincere uno dei migliori talenti della Serie A. In questo ore non si fa che parlare di Romelu Lukaku come possibile acquisto della Juventus. Un colpo impensabile qualche anno fa quando Big Rom faceva di tutto pur di non far palesare la sua poca stima per i colori bianconeri. Il club nerazzurro ha deciso di mettere fine alle trattative per il calciatore e Romelu è diviso tra un futuro in bianconero o un eventuale futuro in Arabia Saudita.

Inter-Juve: Samardzic è l’obiettivo comune

Ma ora le condizioni sono cambiate e l’Inter non ha intenzione di tirarla per le lunghe con il Chelsea, rimasto inamovibile per quanto riguarda il prezzo del belga. Se da un lato quindi la questione Lukaku è più viva che mai, dall’altra Inter che Juventus sono alla ricerca di Lazar Samardzic, uno dei tanti talenti più in vista cresciuti nell’Udinese e che quest’anno si è consacrato nel calcio che conta: il serbo è un obiettivo dichiarato di entrambe le squadre, ma l’Inter sembra essere in leggero vantaggio sulla controparte bianconera.

L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta – come riporta Sky Sport – infatti ha confermato che la società nerazzurra ha riaperto i canali comunicativi con l’Udinese per parlare proprio del profilo del serbo classe 2002. Un obiettivo non sconosciuto all’ambiente nerazzurro in quanto già in passato era stato osservato con attenzione.

Oggi la situazione sembra diversa e l’Udinese appare più disposto a parlare con l’Inter per la cessione del centrocampista nato a Berlino ma in possesso della cittadinanza serba. Sembra che Marotta e Ausilio vogliano mettere sul piatto oltre dieci milioni più il cartellino di Lucien Agoumé, 21enne che nell’ultima stagione ha giocato in patria con il Troyes. Staremo a vedere come si evolverà la trattative in attesa ovviamente di conoscere le contromosse della Juventus.