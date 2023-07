Caos ripescaggi, il campionato slitta

E’ sempre più caos ripescaggi. Il campionato è ormai prossimo ad essere destinato a slittare. Ecco le ultime.

L’estate non è assolutamente calda di temperature. Per il calcio sono giorni assolutamente molto complicati e il rischio è quello di dover fare i conti con polemiche, proteste e ricorsi almeno fino al prossimo 29 agosto.

La situazione ripescaggi ad oggi non è assolutamente semplice da risolvere e per questo motivo il rischio dello slittamento dl campionato è possibile. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e quali saranno le decisioni. Ma per ora stiamo parlando di un quadro molto complicato e la soluzione non è facile da trovare.

Caos ripescaggi: cosa sta succedendo

Il conto alla rovescia per ripartire è ormai iniziato, ma si rischia di dover fare i conti con frenate improvvise a causa dei ripescaggi. Il caos è importante e ad oggi non è semplice riuscire a trovare una soluzione visto che, come detto in precedenza, nessuna delle squadre ha intenzione di fare un passo indietro e quindi non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro della situazione.

Stando a quanto deciso dalla FIGC, Lecco e Reggina sono escluse dalla Serie B e Brescia e Perugia ripescate. La battaglia, però, non è finita qui visto che lombardi e calabresi sono disposti ad arrivare fino al 29 agosto per vedere la riammissione. Una protesta che se, confermata, porterà sicuramente ad un rinvio di B e C. Senza dimenticare che anche Foggia, Spal e Benevento hanno presentato ricorso al Tar e sono pronti ad andare fino al Consiglio di Stato.

Non ci resta a questo punto che aspettare il 2 agosto per avere un quadro più chiaro. Ma in questo momento sembra molto complicato immaginare i campionati far partire puntuali considerando i diversi ricorsi e a questo punto quasi certamente si prenderà il via a settembre.

Serie B: dubbi sul numero delle squadre

Ad oggi Brescia e Perugia sono state ripescate in Serie B e il loro futuro sembra essere ormai deciso visto che il regolamento non prevede una retrocessione da parte del Tar. Il Tribunale arbitrario e il Consiglio di Stato possono optare sulla riammissione e quindi c’è la possibilità di vedere un campionato cadetto a 23 squadre. Cosa succederà nelle prossime settimane e quali saranno le decisioni prese.