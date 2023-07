Dal Milan al Monza, si chiude a 10 milioni

Potrebbe chiudersi a stretto giro di posta un affare di calciomercato che vede coinvolti Milan e Monza in vista del prossimo campionato.

Milan e Monza potrebbero essere protagoniste indirette di un affare di calciomercato con i due club che sono stati accostati allo stesso nome negli ultimi giorni. Un colpo da circa 10 milioni di euro.

Siamo giunti ormai alla fase decisiva di questo calciomercato con tutte le squadre che sono al lavoro per provare a chiudere quegli affari che possano sistemare definitivamente le rose a disposizione dei propri allenatori. Il Milan ed il Monza sono al lavoro sullo stesso obiettivo ed il calciomercato delle due società potrebbe presto intrecciarsi.

La necessità delle due squadre è quella di trovare un centravanti da regalare a Pioli e Palladino ed in queste ore c’è lo stesso nome per entrambi i club. Il nome accostato ad entrambe le squadre è quello di Duvan Zapata. L’attaccante colombiano rischia di trovare poco spazio alla corte di Gasperini durante il prossimo campionato ed è sul mercato.

Calciomercato, trattative incrociate per Milan e Monza

Il suo nome è stato accostato di recente al Milan che è alla ricerca di una prima punta per la prossima stagione. I vari tentativi dei rossoneri, da Morata a Scamacca, passando per Thuram e Taremi, al momento non hanno trovato buon esito. Il nome di Duvan Zapata sarebbe stato proposto alla squadra rossonera senza però trovare al momento un vero e proprio riscontro dalla coppia formata da Furlani e Moncada.

Per il momento i rossoneri preferiscono battere altre piste per cercare un centravanti che sia maggiormente funzionale agli schemi di Stefano Pioli. Non è però da escludere che il colombiano possa rappresentare un’idea last minute per il reparto offensivo rossonero, così come il suo compagno di squadra e connazionale, Luis Muriel. Per quello che riguarda Zapata c’è da considerare anche la concorrenza del Monza con Adriano Galliani pronto a fare un tentativo per portarlo in Brianza. Un derby di mercato lombardo per il calciatore.

Il dirigente del club biancorosso, infatti, vorrebbe regalare a Raffaele Palladino il cartellino dell’attaccante colombiano. Zapata rappresenterebbe un colpo di altissimo livello per i biancorossi che potrebbero fare il salto di qualità andando a lottare per una qualificazione alle coppe europee. Il costo dell’operazione si aggira però intorno ai 10 milioni di euro con l’Atalanta che non ha intenzione di fare sconti per il proprio centravanti.