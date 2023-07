L’avventura in Arabia parte malissimo: che caos

Il calcio in Arabia sta vivendo un momento di grande crescita, ma l’avventura di un nuovo arrivato parte malissimo, scatenando il caos più totale.

Numerosi i nuovi arrivi, ma non tutti si stanno trovando bene. Un esempio è ciò che è accaduto ad un grande protagonista del mondo del calcio. Ecco di chi parliamo e tutti i dettagli.

L’ex calciatore e leggenda del calcio inglese Steven Gerrard, è da poco allenatore dell’Al-Etiffaq, uno dei club che tanto stanno facendo discutere in Arabia Saudita. Un cammino non iniziato nel migliore dei modi con problematiche da risolvere piuttosto singolari, ma con cui Steven è ormai costretto a convivere. Una carriera da protagonista per l’ex centrocampista, vissuta in modo particolare ed iconico con la maglia del Liverpool, quasi trentennale se si considera il periodo delle giovanili.

Con i Reds, pur non conquistando mai la Premier League, ha vinto diverse coppe, tra cui una Champions ed un’Europa League. Da Liverpool fino all’ultima stagione in Mls con la maglia dei Los Angeles Galaxy, poi l’avventura come allenatore dove subito ha brillato. D’altronde già in campo si notava di come Steven fosse adatto in quelle vesti e il tecnico ha brillato in Scozia. Gerrard è stato tecnico dei Glasgow Rangers con cui ha trionfato nel campionato scozzese, interrompendo la striscia di nove titoli nazionali di fila da parte del Celtic.

Caos in Arabia: situazione insostenibile

Poi è tornato in Premier dove ha allenato per due stagioni l’Aston Villa. A Birmingham una prima annata da subentrato, conducendo la squadra ad una tranquilla salvezza, al contrario di quella successiva dove è stato esonerato dopo 11 turni, in cui i Villans avevano raccolto appena 9 punti.

Ora la decisione di andarsene ad allenare l’Al-Ettifaq, in un campionato dove tra giocatori ed allenatori sono diventate ormai frequenti le novità di un certo spessore. Questa decisione ha creato molto scalpore ed ha fatto il giro del web. Negli ultimi giorni sono diventate virali delle immagini con Steven protagonista: l’allenatore nel video prova in tutti i modi a farsi comprendere, ma le differenze di usi e lingua con i calciatori sono abbastanza evidenti. Per Gerrard la situazione è tutt’altro che semplice.

Se da un lato economico l’approdo nel Paese asiatico sta risultando estremamente vantaggioso, sotto il profilo dell’ambientamento per l’ex centrocampista del Liverpool la situazione si sta dimostrando ben peggiore rispetto alle aspettative. Gerrard intanto ha chiesto rinforzi e presto potrebbe essere accontentato.

A sorpresa dovrebbe raggiungerlo un’altra bandiera del Liverpool, l’esperto centrocampista Jordan Henderson. Questo e non solo perchè il tecnico ha chiesto rinforzi e presto anche il suo club potrebbe scatenarsi totalmente sul mercato. L’onda araba è appena cominciata.