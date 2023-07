Melita Toniolo in grande forma: la temperatura sale

Una foto incantevole e la community va in tilt: Melita Toniolo senza freni sui social, il suo fascino lascia il segno.

“Incantevole”, e ancora “Pazzesca”, ma anche “Il top della bellezza”. Basterebbe partire dai commenti per dare la misura di quanto l’ultimo scatto di Melita Toniolo abbia conquistato la community.

Le sue forme incantano, lo sguardo buca lo schermo, ed è successo fin dalle prime esperienze della showgirl sul piccolo schermo. La nativa di Treviso dopo i concorsi di bellezza e alcuni format in cui fu protagonista nelle tv locali, incassò la chiamata di Mediaset. Partecipò prima a Distraction su Italia 1 e fece innamorare il pubblico italiano, poi folgorato dalle puntate delle Iene in cui la Toniolo da bravissima e splendida provocatrice mostrò un fisico esplosivo e forme da sogno.

Da quel momento la sua carriera non ha conosciuto battute d’arresto. Dal Grande Fratello ad una serie di fortunate trasmissioni, la showgirl ha messo insieme esperienze al cinema, in diverse serie tv e in tantissimi format sul piccolo schermo. Inevitabile per lei un successo anche sui social. E proprio da Instagram, nella caldissima estate in cui i vip mostrano qualcosa in più, arriva una foto che scatena il delirio. La Toniolo è semplicemente splendida. Se non ci credete prendete un attimo per voi. Siamo certi che resterete a bocca aperta.

Melita Toniolo incolla allo schermo: scatto da sogno

Dalle collaborazioni con il mondo della moda agli scatti della sua vita privata, ogni pretesto è buono per i fan, pronti ad inondare la sua bacheca di fiamme e like, di sorrisi e cuori, ma anche di commenti che testimoniano l’affetto per la showgirl di Treviso.

La sensazione è che da quegli esordi il tempo non sia passato, e soprattutto che la Toniolo sia sempre più amata. Lo testimoniano i numeri di una community che ha superato la cifra di un milione e 200 mila followers, increduli dopo l’ultimo scatto. Il suo sguardo è come sempre ammaliante e affascinante, le forme generose e il costume mette in evidenza un décolleté da sogno.

In poche ore i commenti fioccano per una regina di bellezza che grazie alla capacità di spaziare dalla televisione alla radio, e alle tante chiamate per campagne pubblicitarie, non smette mai di regalare emozioni. Basta dare uno sguardo alla sua pagina Instagram per capire quanto sia seguita ma soprattutto quanto la sua bellezza sia destinata a creare emozioni nel pubblico che le regala sempre grandi attestati di stima.