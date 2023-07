“Non ha alcun senso”: tutti contro Lukaku-Juve

Tutti contro il possibile matrimonio tra il gigante belga, Romelu Lukaku, e la Juventus. “Non ha alcun senso”

Botta e risposta tra la Juventus e l’Inter. No, non è la sintesi di uno dei tanti epici scontri tra bianconeri e nerazzurri che hanno fatto, nel bene e male, la storia del calcio italiano. Semplicemente, è la cronaca di quanto sta avvenendo in sede di calciomercato. Infatti, la ‘Beneamata’ e la ‘Vecchia Signora’ anche sul fronte del calciomercato sono impegnate nello scambiarsi reciprocamente sgarbi e dispetti.

In poche ore Beppe Marotta, Amministratore Delegato Area sport del club nerazzurro, ha chiuso la trattativa per Juan Cuadrado, in uscita proprio dalla Juventus. Il terzino colombiano, 36 anni il prossimo maggio, ha sottoscritto un accordo annuale a 2.5 milioni di euro, non è dunque un rinforzo in prospettiva.

Ecco perché questa mossa di Marotta da molti viene letta come una replica agli acerrimi rivali bianconeri che sono in piena corsa per assicurarsi Romelu Lukaku, il gigante belga protagonista dell’ultimo scudetto nerazzurro (due anni fa) che è ritornato al Chelsea dopo il prestito nella passata stagione.

D’altra parte, l’operazione ‘Big Rom’ ha molti risvolti positivi. Innanzitutto economici in quanto per effetto del Decreto ‘Crescita’ lo stipendio che percepirebbe l’ex attaccante nerazzurro inciderebbe sulle disastrate finanze del club bianconero di meno rispetto a quello, ad esempio, di Dusan Vlahovic.

Lukaku-Juve “non ha alcun senso”: la sentenza dell’avvocato dei bianconeri

E, poi, aspetto che più interessa ai tifosi bianconeri, come evidenziato anche dall’avvocato Andrianopoli in suo tweet, il gigante d’ebano belga è molto più funzionale al gioco e alla filosofia calcistica di Max Allegri dell’attaccante serbo. Dunque, tutti d’accordo, il matrimonio tra la ‘Vecchia Signora’ e Romelu Lukaku ‘s’ha da fare’.

Non proprio. Infatti, a parte i malumori della tifoseria nerazzurra che mal digerisce anche solo l’idea che il loro ex idolo possa vestire i colori degli eterni rivali bianconeri, anche lo stesso avvocato Andrianopoli, che ha fatto parte del collegio difensivo della Juventus durante i processi sportivi, ha più di una riserva sull’eventuale approdo di ‘Big Rom’ alla Continassa.

Riserve che l’avvocato Andrianopoli, sempre nel sunnominato tweet, motiva con il fatto che in questa stagione le priorità dei bianconeri sono ridurre il monte ingaggi e nel contempo abbassare l’età media della rosa bianconera. Motivo per il quale, come chiosa l’avvocato Andrianopoli, “in quest’ottica Lukaku non ha alcun senso“. Insomma, come tutte le grandi e improbabili storie d’amore, anche quella tra il gigante belga e la ‘Vecchia Signora’ ha pochissimi sostenitori. Anzi, ha tutti contro.