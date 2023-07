Vlahovic all’Inter: bomba clamorosa dalla Spagna

Arriva una bomba clamorosa dalla Spagna, con l’Inter che apprezza molto le qualità di Dusan Vlahovic, destinato a lasciare la Juventus

La Juventus sta per avviare una rivoluzione, iniziata con l’addio di Juan Cuadrado e l’acquisto di Timothy Weah. Il nuovo ds Cristiano Giuntoli avrà tantissimo lavoro da fare, considerando che sono diversi i giocatori finiti nel mirino della Juve.

Conterà anche capire se e quando gli esuberi come Arthur, Zakaria e McKennie andranno via, ma anche lo stesso Alex Sandro che tratta la rescissione del contratto. Oltre a loro, anche Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus in questa sessione di mercato. Perché il feeling con Allegri non è mai scattato e infatti ai bianconeri è mancata molto l’esuberanza del centravanti serbo, non proprio messo in condizioni di fare bene dal proprio allenatore.

Il punto è che sono tanti i top club che vorrebbero mettere le mani su di lui, tra questi ci sono anche il PSG, il Real Madrid e poi la Premier League, con Manchester United e Chelsea che necessitano di un attaccante. Tuttavia, nelle ultime ore è rimbalzata la clamorosa indiscrezione di vedere Vlahovic con la maglia dell’Inter. Una notizia che sconvolgerebbe ancor di più il mercato dopo ciò che è successo con Lukaku e Cuadrado.

Juventus, Vlahovic all’Inter: l’ultim’ora clamorosa

Secondo quanto riferito da ‘Elnacional.cat’, l’Inter ha messo nel mirino Vlahovic insieme a Bayern Monaco e Manchester United. Tuttavia, il colpo è molto difficile perché la Juventus lo cederebbe solo a titolo definitivo per 80 milioni di euro, soldi che il club nerazzurro non ha.

E infatti cercherà un profilo meno oneroso, a differenza del PSG, con Luis Enrique che ha dato già il suo placet per l’acquisto di Vlahovic. Il Paris è la squadra più in vantaggio, anche davanti al Real Madrid che non ha alcuna intenzione di spendere 80 milioni per il centravanti serbo dopo averne spesi circa 100 per Bellingham.

L’Inter cerca, quindi, un attaccante. Dopo aver mollato Lukaku ha messo gli occhi su Vlahovic, per un intreccio di mercato che ha del clamoroso. Un altro profilo valutato è quello di Folarin Balogun, autore di una grandissima stagione con la maglia del Reims.

Balogun è stato cercato anche dal Milan, ha un contratto in scadenza nel 2025 e senza rinnovo sarà ceduto dall’Arsenal. I Gunners non vogliono portarlo a un anno dalla scadenza del contratto per poi rimetterci dei soldi. Insomma, sarà molto interessante capire come si muoverà l’Inter appreso che Vlahovic sia un’operazione super complicata.