FIGC: un altro club presenta ricorso, slitta l’inizio del campionato

Ad ormai meno di un mese dalla nuova stagione, il caos continua a trovare spazio in FIGC: allo stato attuale delle cose slitta l’inizio del campionato. Un altro club, infatti, è pronto a presentare ricorso e la situazione continua ad essere in costante mutamento.

Non c’è mai tregua, a quanto pare, per il calcio italiano, che nei mesi scorsi ed ancora adesso continua ad essere centrale nei dibattiti più per questioni giudiziarie che non per quello che accade in campo. Adesso, per quella che è la situazione che si sta andando a profilare, slitta l’inizio del campionato. E la notizia ha delle conseguenze di primissimo ordine, anche per quel che concerne la questione relativa ai diritti TV et similia. Un altro club, infatti, ha deciso di presentare ricorso ed ora bisogna aspettare che avvenga il pronunciamento su questa vicenda a dir poco delicata e spigolosa. Vediamo le ultime notizie a riguardo.

Slitta l’inizio del campionato

Allo stato attuale delle cose, come detto, in seno alla Federazione Italiana Giuoco Calcio ci sono ben poche certezze. Un altro club, infatti, ha deciso di presentare ricorso e, di conseguenza, in attesa del verdetto, può essere rinviato l’inizio del campionato. L’obiettivo è quello di consentire alla giustizia di fare il proprio corso.

Come è noto, infatti, il Perugia ha visto accolto il proprio ricorso contro il Lecco. Il Collegio di Garanzia, infatti, ha accolto il ricorso degli umbri contro l’ammissione in Serie B dei lombardi, che dunque si vedono, a meno di svolte legate al ricorso, retrocessi in Serie D. Ma non è scontato, dal momento che non è da escludere, come sottolineato da Sportitalia, che si possa disputare un campionato in sovrannumero (21 squadre, con anche il Lecco coinvolto). Il club, infatti, ha già annunciato, per bocca del proprio presidente, ha annunciato ricorso al TAR.

Serie B a rischio rinvio

Vista la situazione, si sta andando a profilare uno scenario da brividi. Per consentire alla giustizia sportiva di fare il proprio corso, potrebbe seriamente slittare l’inizio del campionato di Serie B. A sottolineare questo scenario da brividi è TuttoSport e bisogna vedere adesso che tipo di indirizzo prenderà questa vicenda a dir poco delicata.