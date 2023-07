Altro che Juve, lo prende il Milan al fotofinish: i dettagli

Obiettivo di mercato comune per Juventus e Milan, ma a spuntarla saranno i rossoneri dopo una lunga trattativa.

Il calciomercato spesso regala non solo trattative intense, ma anche intrecci interessanti. Spesso uno stesso giocatore può piacere a più squadre e lì a spuntarla è la compagine o più convinta o più abile. Anche in questa sessione, Milan e Juventus si sfidano anche sui tavoli degli affari oltre che in campo.

C’è un obiettivo comune, ma il budget portato dalla cessione di Tonali e forse un maggiore bisogno del profilo hanno fatto sì che nelle ultime ore i rossoneri abbiano accelerato, bruciando la concorrenza della Juventus. La Vecchia Signora, limitata invece economicamente dalla mancata qualificazione alla Champions League, rischia così la beffa sul finale.

Il profilo in questione è quello di Wilfred Singo, esterno destro del Torino che ha il contratto in scadenza nel prossimo 30 giugno 2024. Grossi segnali di rinnovo di contratto non ce ne sono e Urbano Cairo non sembra intenzionato a fare sforzi particolari per trattenere il ragazzo ivoriano pescato dal Denguele in Costa d’Avorio e cresciuto poi nelle giovanili granata.

Il Milan mette l’accelerata decisiva per Singo

Si è così scatenata una corsa a Singo. La Juventus si è interessata poiché ha bisogno di un altro esterno oltre a Timothy Weah e l’affare Timothy Castagne con il Leicester non si sblocca. Non c’è però il budget per convincere Cairo a cedere. Soprattutto quando si tratta dei rivali cittadini, il Torino spara alto per quanto riguarda il valore del cartellino.

L’accelerata l’ha così portata il Milan, che ha ancora un po’ di budget dopo la cessione di Sandro Tonali nonostante siano già diversi gli acquisti. In più ci sono contropartite che al Torino piacciono e non poco. Singo così andrebbe a fare da alternativa a Davide Calabria, fermato spesso da problemi fisici nel corso dell’ultima stagione.

Settimana prossima dovrebbe esserci l’incontro decisivo tra Torino e Milan per chiudere. Sul piatto la richiesta di Cairo di 10/12 milioni di euro, che i rossoneri avvicineranno mettendo sulla bilancia contropartite come Messias o Pobega, giocatori utili per lo scacchiere di Ivan Juric. Il primo andrebbe a prendere il posto di Miranchuk sulla trequarti, mentre per il secondo sarebbe un ritorno.



Tutti gli indizi portano quindi a pensare che nei prossimi giorni arriverà la fumata bianca. Con la Juventus che quindi dovrà virare su altro, andando magari con più forza su Castagne per accontentare mister Allegri.