Vuole il Milan: la decisione è presa

Il calciatore avrebbe espresso la sua preferenza per il Milan, ma i rossoneri devono ancora convincere il club.

Il mercato sta entrando nel vivo. Se il Napoli campione d’Italia, forte comunque di una rosa che lo scorso campionato ha dominato, sta avendo un atteggiamento attendista, le dirette concorrenti sono alle prese, chi più e chi meno con il dichiarato obiettivo di rafforzare la loro rosa per dare l’assalto allo Scudetto 2023/24.

L’Inter, presi Frattesi e Thuram, è sempre alla ricerca di un attaccante che possa affiancare Lautaro Martinez. Lukaku sembra ormai essere accantonato, anche considerando l’inserimento della Juventus che però deve prima sistemare Vlahovic che interessa al PSG. I bianconeri infatti, senza la certezza di un colpo in uscita, non possono muoversi in entrata.

C’è poi il Milan che, anche del canto suo, ha l’esigenza di trovare un attaccante che possa affiancare o alternarsi con Giroud. Con il ritiro di Ibrahimovic anche numericamente si apre la necessità di un colpo in entrata, considerando appunto che lo stesso Giroud ormai inizia ad avere un’età e non può più garantire lo stesso minutaggio di prima. Il nome che circola nelle ultime ore è quello di Arnaut Danjuma del Villarreal.

Milan, Danjuma obiettivo in avanti: c’è però la concorrenza dell’Everton

Il Villarreal ha messo il calciatore sul mercato. Danjuma nell’ultima stagione ha disputato la prima parte di stagione con il submarino amarillo, mentre la seconda parte di campionato l’ha giocata in Premier League al Tottenham. In particolare in quest’ultima apparizione ha convinto poco, collezionando solo 7 presenze e 2 reti. Da qui il ritorno in Spagna con il Villarreal che vorrebbe cedere il calciatore.

Su di lui, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Milan ed Everton. I rossoneri sembrano essere, grazie alla partecipazione in Champions League, meta maggiormente gradita. L’ostacolo è però rappresentato dal fatto che il Villarreal vorrebbe un trasferimento a titolo definitivo, mentre il Milan punta ad un prestito oneroso con conseguente diritto di riscatto. Le parti sono ancora al lavoro.

Non qualcosa di insormontabile, ma sullo sfondo c’è, come detto, sempre l’Everton che invece potrebbe a quel punto andare cash e superare il Milan nelle preferenze del Villarreal. La decisione del calciatore in quel caso diventerebbe dirimente, con la possibilità di voler disputare la Champions League che, se davvero fosse così importante, a fare la differenza sulla bilancia a favore del Milan. I prossimi giorni saranno decisivi ma Cardinale spera di chiudere l’ennesimo colpo.