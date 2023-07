Bomber Milan, spunta un nome pazzesco: cifra choc

Il Milan non ha intenzione di fermarsi. Il dirigenza, infatti, è al lavoro per cercare di regalare alla piazza il grande colpo in attacco.

Il Milan è scatenato sul mercato. Con la partenza di Sandro Tonali, la società ha già messo a segno colpi importanti per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. L’obiettivo è creare, fin da subito, una rosa competitiva per lo scudetto.

Il doppio colpo dal Chelsea, Loftus-Cheek e Pulisic, va a rinforzare pesantemente l’organico del tecnico, che si ritrova così ad avere due calciatori dalla grande esperienza europea. Un altro colpo ormai ad un passo è quello del centrocampista Reijnders dell’AZ Alkmaar. I rossoneri, infatti, si sono avvicinati molto alla richiesta di 25 milioni da parte degli olandesi, tanto che la trattativa può chiudersi nelle prossime ore.

Dopo aver sistemato la zona centrale del campo, la dirigenza si concentrerà sull’attacco. Con l’addio di Ibrahimovic al calcio, e con Divock Origi che non convince pienamente, il club rossonero vuole cercare di portare a Milano una punta di grande spessore. A tal proposito, il giusto profilo pare essere stato individuato in Premier League. Il nome è a dir poco impensabile.

Il Milan non si ferma, caccia al grande colpo in attacco: l’obiettivo è il campione del mondo

Come già accennato, il Milan non ha nessuna intenzione di fermarsi. La società è infatti alla ricerca di calciatori importanti, che consentano a Pioli di affrontare al meglio la stagione. Per quanto riguarda il reparto avanzato, la dirigenza sta pensando al grande colpo per la piazza, anche se la trattativa si prospetta molto complicata.

Il calciatore individuato dalla società rossonera come colpo da novanta è Julian Alvarez, attaccante della nazionale Argentina e del Manchester City. Il ragazzo, chiuso al City da uno straripante Haaland, chiede di giocare con maggiore frequenza. Ed è qui che può entrare in gioco il Milan, pronto a proporgli un ruolo da protagonista assoluto. L’ostacolo principale, però, è rappresentato dallo stesso Manchester City, che non ha intenzione di venderlo se non in caso di offerte da circa 80 milioni di euro.

Il Milan momentaneamente può spingersi ad offrire 25 milioni di euro più bonus, cifra che ovviamente non basta per ottenere il sì dei campioni d’Europa. Nonostante la grande distanza i rossoneri sono intenzionati a provarci, con la volontà del calciatore che può fare la differenza. Il popolo rossonero è pronto a sognare il grande colpo.