Firma vicinissima, va al Milan: notizia terribile per la Juve

Il Milan si avvicina a chiudere un altro colpo di mercato da regalare al tecnico Stefano Pioli. Beffata la Juventus che, adesso, dovrà fare i conti con una terribile notizia.

Inizia a prendere forma il nuovo Milan che, al termine dell’ultima stagione, ha dato l’addio a tre colonne rossonere: Paolo Maldini, Zlatan Ibrahimovic e Sandro Tonali, rappresentanti del milanismo viscerale.

La società continua a reinvestire gli introiti scaturiti dal passaggio di Tonali al Newcastle, liquidità necessaria per la sostenibilità del progetto e per rinforzare al meglio l’organico. Dopo il titolo conquistato nel 2021/22 il Diavolo vuole tornare ai vertici del calcio italiano e, per farlo, Stefano Pioli necessita di ulteriori colpi in entrata.

Continuano le manovre di mercato delle società italiane e, tra queste, una delle più attive è il Milan. L’inizio dell’estate per i rossoneri non è stato di certo dei migliori. Come un fulmine a ciel sereno è arrivato l’allontanamento dei due uomini mercato: Maldini e Massara.

Il Milan beffa la Juve: scatto decisivo per il calciatore

La decisione di Cardinale ha sconvolto l’universo milanista che, subito dopo, ha dovuto fare i conti con la cessione di Tonali, probabile futuro capitano rossonero venduto a peso d’oro al Newcastle. Con il denaro guadagnato dal sacrificio del centrocampista ex Brescia la proprietà del Diavolo intende rinforzare la squadra a disposizione di Pioli. Una delle priorità del mercato riguarderebbe una punta da affiancare a Giroud. In cima alla lista sarebbe balzato l’ex Juventus: Alvaro Morata.

L’attaccante spagnolo, dopo il biennio in prestito alla Juventus, vorrebbe lasciare l’Atletico Madrid. Il Milan, rimasto orfano di Ibrahimovic e deluso dal rendimento di Divock Origi starebbe pensando a lui come attaccante da alternare a Giroud. L’operazione sarebbe, inoltre, in linea con le strategie societarie. Morata conosce bene il campionato italiano, dato che prima dell’ultimo biennio aveva militato nella Juve anche dal 2014 al 2016, proveniente dal Real Madrid.

Il costo del cartellino non è molto alto: per liberarlo i Colchoneros chiedono un indennizzo di 12 milioni, valore della clausola presente nel contratto di Morata. Inoltre, per venire in contro agli acquirenti, l’attaccante sarebbe disposto a scendere dai 6,5 milioni netti che percepisce in Spagna, ipotesi molto gradita alla dirigenza del Milan. La trattativa sta entrando nel vivo, Morata potrebbe far presto ritorno in Serie A. Stavolta non alla Juve con i rossoneri pronti al grande colpo.