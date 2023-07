Calciomercato Juventus, sorpassa Berardi: Giuntoli ha deciso, arriva subito

Una rivoluzione totale in attacco per la Juventus. Berardi è un nome ormai vecchio, Giuntoli ha già scelto: colpo in arrivo per Allegri

L’arrivo del neo-direttore sportivo ha accelerato subito alcune trattative di calciomercato in vista della prossima stagione. Cristiano Giuntoli è pronto a regalare nuovi innesti di spessore in ottica futura. La Juventus metterà a punto strategie particolari per arrivare ad allestire una rosa super competiva puntando soprattutto su profili giovani.

Tante trattative intavolate nelle ultime settimane, ma ora Cristiano Giuntoli cercherà di velocizzare i prossimi colpi di calciomercato. Domenico Berardi resta un profilo interessante, ma tutto è cambiato nelle ultime ore. Tante idee innovative per provare a sorprendere tutte le altre concorrenti: i bianconeri continuano a fare sul serio per chiudere ogni colpo entusiasmante.

Calciomercato Juventus, colpo in attacco: sprint per la chiusura

La decisione è stata presa: l’obiettivo della dirigenza bianconera è quello di allestire una rosa competitiva per arrivare così a competere nuovamente con le altre big d’Europa. Una rivoluzione totale puntando anche ad obiettivi semi-sconosciuti investendo sul futuro. A sorpresa è spuntato un nuovo profilo, pronto alla chiusura immediata dal neo ds Giuntoli.

Nelle ultime ore è stato accostato anche il profilo del talentuoso esterno offensivo del Real Betis, Luiz Henrique, che ha una valutazione intorno ai 18-20 milioni. Tutto dipenderà anche dal futuro di Federico Chiesa, pronto ad andare via subito con i super interessamenti di Newcastle e Liverpool. Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” l’ala del Midtylland, Gustav Isaksen, ha sorpassato tutti ma attenzione anche al duello con il Milan.

Il talentuoso danese ama partire da destra per poi accentrarsi con il suo mancino: può agire anche da trequartista. Classe 2001, Isaksen potrebbe essere così il colpo a sorpresa per il club bianconero. Un innesto di qualità già pronto per il presente e fondamentale in ottica futura: nelle ultime stagioni ha accumulato anche un’esperienza a livello internazionale con il Midtylland.

Giuntoli cercherà di chiudere l’affare in tempi brevi per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri. La Juventus è molto attiva sul fronte acquisti pensando anche a cessioni eccellenti, come quella di Zakaria, tornato dal prestito al Chelsea. Un motivo in più per far sognare i tifosi bianconeri che vogliono tornare a vedere trionfare la propria squadra del cuore.