Lady Vieri, scollatura senza freni: visione piccante

La moglie del popolarissimo ex attaccante di Inter e Milan squarcia Instagram con un selfie da urlo: che visione

Chiamatela, se volete, ‘rivincita‘. Oppure semplicemente un indiretto, forse nemmeno troppo, messaggio ai suoi detrattori. Come a dire ‘Eccomi qua, sono sempre bellissima‘. Negli ultimi giorni il nome di Costanza Caracciolo, moglie del notissimo ex calciatore Bobo Vieri, dal quale ha avuto due bambine, è rimbalzato con prepotenza nelle cronache di gossip ed altro. Il motivo è presto spiegato.

Nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Ok salute e benessere’ infatti, l’ex velina aveva vuotato il sacco a proposito di un problema fisico che la attanaglia dall’ultima gravidanza, quella grazie alla quale il 25 marzo del 2020 diede alla luce la sua secondogenita Isabel. La showgirl aveva confessato come qualcuno aveva addirittura cercato di farla sentire sbagliata per le sue forme, alludendo anche che potesse essere nuovamente in dolce attesa subito dopo aver partorito.

Il dubbio, fatto proprio in particolar modo da chi non vedeva l’ora di andare a spulciare il peso e la forma fisica della bella Costanza, era venuto per via di un rigonfiamento addominale successivamente spiegato nei minimi dettagli dalla moglie di Vieri.

“Credo che l’aspetto fisico di una persona non debba mai essere oggetto di dibattito, a maggior ragione se è correlato a qualche disturbo, come nel mio caso“, aveva detto a margine del retroscena svelato.

Costanza Caracciolo, bikini da urlo dopo la confessione: fans in delirio

“Dopo l’ultima gravidanza i miei muscoli non hanno retto, allontanandosi sempre di più gli uni dagli altri”. ha esordito Costanza. “Mi sono allora sottoposta ad un’ecografia della parete addominale, ed è emerso che ho una diastasi di cinque centimetri, fortunatamente non accompagnata da ernia ombelicale“.

Dichiarazioni coraggiose, non comuni, perchè ufficializzano un problema che a livello estetico – sebbene la conduttrice abbia evidenziato delle conseguenze anche fisiche sul suo corpo – risulta abbastanza invalidante. Soprattutto se sei, come lei, una star dello show business. Con le malelingue pronte ad intromettersi con ben pca delicatezza nei meandri della vita privata del VIP di turno.

Ecco che, pochi giorni dopo, Costanza risponde così. Con un selfie che più sensuale non si può. La sua bellezza è intatta, il decollète ha mandato rapidamente in tilt il contatore dei like del suo profilo Instagram. Prima il fioretto, dunque, e poi la spada. Agitata morbidamente davanti agli occhi degli haters ma comunque lucente e ben affilata.

Costanza, come se ce ne fosse bisogno, ha mostrato a tutti quanto la sua sensualità, pancetta o no, sia assolutamente rimasta invariata.