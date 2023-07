Costanza Caracciolo sbotta sul peso: “Ecco perchè sono cambiata”

La bella showgirl, moglie di Bobo Vieri, ha confessato il disturbo di cui soffre dopo l’ultima gravidanza: spuntano aneddoti inquietanti

‘Quando sei in cima, puoi solamente cadere’, diceva il vecchio adagio. Indubbiamente vero, soprattutto se si dà voce a quanti – e non sono pochi – si permettono illazioni sull’aspetto fisico di un personaggio famoso. Senza conoscerne i motivi.

Senza avere il quadro della situazione. Che se anche fosse di dominio pubblico, come è diventato di recente nel caso di Costanza Caracciolo, dovrebbe comportare il silenzio. Per tatto, per delicatezza, per rispetto. Tutte cose che spesso mancano nella logica della popolarità moderna, che ti esalta e ti scaraventa giù non appena non rispetti determinati canoni.

Forse anche per mettere a tacere le tante, troppe malelingue che si sono permesse di ironizzare, anche pesantemente, sul suo stato fisico – chiacchiere malevole alle quali la diretta interessata ha comunque rivelato di aver sempre affrontato ‘scrollando le spalle‘ o ‘facendosi una risata‘ – Costanza Caracciolo ha deciso di vuotare il sacco.

Intervistata da ‘Ok salute e benessere‘, la moglie di Bobo Vieri, dal quale ha avuto due bambine a distanza di 16 mesi l’una dall’altra, ha rivelato la natura dei suoi problemi fisici. Che hanno comportato anche un cambiamento di natura estetica sul suo corpo.

“Diastasi addominale di cinque centimetri”: Costanza zittisce gli haters

“La pancetta gonfia, soprattutto dopo i pasti, con conseguente ma lieve perdita del punto vita, sono state il segno più evidente della diastasi addominale di 5 centimetri che mi è stata diagnosticata dopo un’ecografia prescrittami dal mio medico“, ha esordito Costanza.

La donna ha proseguito: “Inizialmente pensavo si trattasse di una condizione fisiologica legata ai cambiamenti inevitabili del corpo durante le due gravidanze. Ma quando ho visto che non c’era verso di buttare giù la pancia, né col solito allenamento nè con le direttive del nutrizionista, ho capito che si trattava di altro“.

L’ex Velina ha poi parlato di tutte le conseguenze legate al suo stato fisico, che vanno al di là del mero aspetto esteriore, indubbiamente cambiato. La conduttrice ha anche sottolineato come questo problema affligga il 30% delle donne dopo la gravidanza, e di quanto sia stato spiacevole aver dovuto ascoltare considerazioni morbose e domande inopportune sul proprio peso e sulla forma fisica.

“Penso che l’aspetto fisico di una persona non debba mai essere oggetto di dibattito, a maggior ragione se è correlato a qualche disturbo, come nel mio caso“, ha concluso una Costanza che, elegantemente, potrebbe aver finalmente messo a tacere gli haters.