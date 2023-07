Juve col freno a mano, trattativa bloccata

Procede a rilento il mercato in entrata della Juventus. La trattativa è ferma al palo, non decolla: bianconeri con il freno a mano

Dopo l’addio di Cristiano Giuntoli al Napoli è ormai cosa fatta. Sarà l’ex ds azzurro a gestire il calciomercato bianconero, un mercato sicuramente diverso da quello degli ultimi anni.

Secondo quanto filtra dalle segrete stanze, Giuntoli, il demiurgo del Napoli scudettato, ha rinunciato a circa 4 milioni di euro lordi in cambio dell’ok del produttore cinematografico alla risoluzione del contratto in essere ed essere così libero di ‘impalmare’ la ‘Vecchia Signora’ cui si legherà almeno per i prossimi 5 anni. Tuttavia, per una trattativa che è in dirittura d’arrivo, un’altra si è arenata. Nonostante gli svariati incontri tra le parti, al momento non si registrano passi avanti.

Arrivi e partenze alla Continassa, quartier generale della Juventus. Per la verità tra un Alex Sandro sul piede di partenza, un Paredes ritornato alla base, il Paris Saint-Germain, e un Angel Di Maria che ha salutato solo dopo una stagione per adesso la bilancia pende dal lato degli addii.

Zaniolo, trattativa bloccata: Juve con il freno a mano

Il club bianconero ha già chiuso per l’arrivo di Timothy Weah, figlio del grande ex del Milan, George. Dovrebbe essere, dunque, lo statunitense classe 2000 l’erede di Juan Cuadrado sulla fascia destra. Il club bianconero ha chiuso per circa 12 milioni di euro, un prezzo tra virgolette scontato grazie alla scadenza del contratto nel 2024 del calciatore. Ma il mercato bianconero non si ferma qui e la società cerca ‘pezzi da novanta’.

Non è così semplice, invece, la finalizzazione della trattativa per Nicolò Zaniolo. Nonostante gli svariati incontri tra le parti, la trattativa per l’ex giallorosso, protagonista di una buona seconda parte di stagione con la maglia del Galatasaray con cui si è laureato campione di Turchia, non decolla, è ferma al palo. Il calciatore ha già ammesso di voler tornare in Italia e nello specifico alla Juve (squadra del suo cuore secondo le recenti dichiarazioni) ma è tutt’altro che semplice.

I turchi non scendono dalla valutazione di 30 milioni di euro, con la Juve che arriva a cifre inferiori e che intende inserire una contropartita tecnica. Al Galatasaray interessa lo statunitense Weston McKennie reduce dalla stangata di 4 turni di squalifica dopo l’espulsione con tanto di successiva rissa nel corso della semifinale di Concacaf Nations League contro il Messico. Dunque, per il momento la situazione è in stand by, se ne tornerà a parlare dal mese prossimo quando dovrebbe essere pienamente operativo Cristiano Giuntoli.