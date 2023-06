Follia capitale: 75 milioni per Vlahovic

Dusan Vlahovic è ad un passo dall’addio alla Juventus. Una cessione inevitabile per i conti bianconeri, nonostante le prospettive tecniche

Di certo non è mai stato il centravanti preferito di Massimiliano Allegri, ma Vlahovic per età e caratteristiche farebbe ancora comodo alla Juve. Con 75 milioni di euro sul piatto diventa però impossibile dire no.

Il mercato della Juventus deve ancora accendersi e per ora si sta concentrando solo sulle partenze per portare plusvalenze. Al di là di quanto appurato nel processo della Giustizia Sportiva, vendere dei calciatori per alleggerire i bilanci e fornire un flusso di cassa alla società, non solo è lecito ma anche dovuto nel computo del Financial Fair Play. Proprio per questo, Manna, Cherubini e Calvo, in attesa del presunto e probabile arrivo di Giuntoli, si stanno occupando di definire le uscite entro il 30 giugno.

Una volta rispettati i paletti del settlement agreement, si passerà alla fase di acquisizione. Ormai sembra quasi certo che sulla panchina della “Vecchia Signora“, anche il prossimo anno, ci sarà Max Allegri. Il tecnico toscano ha ancora due anni di contratto e un esonero a questo punto non converrebbe a nessuna delle due parti. Con Allegri ancora in sella cambiano anche le strategie del mercato e in particolar modo una cessione che sta per diventare realtà. Stiamo parlando di Dusan Vlahovic, non amatissimo dall’ex allenatore del Milan e apparso in difficoltà nell’ultima stagione.

Vlahovic ha le valigie pronte per Parigi: il Psg pronto ad offrire 60 milioni più Icardi

Vlahovic interessa a diversi club di Premier League ma la sua destinazione può essere differente. Questo perché finora chi ha mostrato le condizioni più concrete per un trasferimento è il Psg. A Parigi già sanno di dover rinunciare a Mbappe la prossima estate e dopo l’addio di Messi sono scoperti sul fronte offensivo.

I 31 anni di Neymar e la scarsa voglia di proseguire a lungo, non possono rappresentare un punto fermo da cui ripartire. Vlahovic sarebbe quel nome in grado di ricoprire il ruolo per una decina d’anni, provando a costruire su di lui la nuova prima linea. Secondo quanto riferito anche dalla stampa parigina, Luis Campos, il direttore sportivo dei francesi, è pronto a mettere sul piatto circa 60 milioni per convincere la Juve.

Per arrivare al totale della valutazione che ne fanno i bianconeri, al Parco dei Principi sono pronti a inserire anche una contropartita tecnica di primo piano: Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter è molto apprezzato dalla dirigenza torinese, così come da Allegri. Un avvicendamento che potrebbe accontentare tutti, a livello tecnico ed economico.