Clamoroso Milan: il prossimo “9” scatena una rivoluzione

L’ambiente Milan è in subbuglio per la clamorosa cessione di Tonali, ma quantomeno i tifosi si aspettano almeno un grande acquisto.

Il mondo Milan sconvolto dalla partenza di Sandro Tonali. Il centrocampista era considerato un pilastro della squadra del presente e del futuro. Oltre l’indubbia bravura, grande attaccamento alla maglia e un’età compatibile con una lunghissima carriera in rossonero.

Nulla di tutto questo, visto che l’avventura dell’ex Brescia è durata poco: sul giocatore è piombato il Newcastle, redivivo glorioso club di Premier, che grazie agli arabi ha scoperto risorse economiche impressionanti. Tanto da poter comprare Tonali in pochi giorni: il club bianconero ha bussato alla porta del Milan con 70 milioni sonanti e un mega contratto per il giocatore. Ben otto milioni a stagione: una cifra praticamente irrinunciabile, sia per il centrocampista che per il club rossonero.

Il Milan ha assolutamente bisogno di “ossigeno” per i conti in rosso, ma la reazione dei tifosi e dell’ambiente è stata pesante. Nessuno immaginava che Tonali (dopo Brahim Diaz, che però era in prestito) e l’altro idolo Paolo Maldini potessero andare via. Tutti credevano che il giovane centrocampista potesse essere un punto fermo. E invece no: sparito in un lampo, e con un grosso introito economico. Con buona pace di Pioli e dei tifosi. Ora la speranza (perché di speranza si tratta, non è una certezza) e che questi soldi vengano reinvestiti sul mercato.

Milan, clamorosa ipotesi Lukaku per l’attacco

Ad esempio servirebbe un attaccante, visto che tra le varie partenze c’è pure quella di Zlatan Ibrahimovic. Vero che Giroud ha rinnovato, ma il 36enne francese non può essere l’unico riferimento. E’ probabile che il club cerchi un grande attaccante da affiancare all’ex campione del mondo.

E a proposito di forti bomber che potrebbero essere liberi sul mercato, si sta diffondendo una voce che non solo sembra suggestiva, ma che sarebbe a dir poco clamorosa. Romelu Lukaku, ad oggi, non solo non ha rinnovato il prestito con l’Inter, ma di certo non potrà essere riscattato.

Dovrà essere il Chelsea a decidere il suo destino: il bomber belga ha già ricevuto offerte dall’Arabia, ma ha rifiutato perché vuole giocare ancora in Europa. Il suo futuro è a un bivio. Lui vorrebbe continuare con l’Inter, ma non è detto che ci siano le condizioni per un nuovo prestito.

Il club nerazzurro potrebbe optare per un’altra soluzione, nonostante abbia già perso Dzeko. Ecco perché l’ipotesi Milan troverebbe un fondamento, in quanto Lukaku potrebbe essere tentato dal non dover cambiare città. Tuttavia, un simile tradimento – ad oggi – sembra alquanto improbabile.