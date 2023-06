In costume al mare: Stefania Orlando, fisico da urlo

Stefania Orlando battezza la stagione balneare con alcune immagini davvero mozzafiato, che dimostrano quanto sia in forma.

Sa condurre con grande professionalità ed esperienza qualsiasi tipo di programma o trasmissione televisiva. Ma allo stesso tempo ha dimostrato nel tempo di esibirsi benissimo a livello canoro, con una carriera forse non conosciuta a tutti, in ambito cantautoriale.

Stefania Orlando è una showgirl che sa fare davvero di tutto. La biondissima conduttrice romana è tornata in auge grazie alla partecipazione recente al Grande Fratello Vip, reality show nel quale ha snocciolato molte storie relative alla sua vita privata, ma ha anche dimostrato di avere tanta voglia di riemergere.

Non a caso è stata chiamata da Carlo Conti per esibirsi, tra prestazioni canore ed imitazioni, in Tale e Quale Show. Programma che ha confermato come la Orlando sia molto più che una bella donna dai capelli biondi e dal fisico mozzafiato. Ma quest’ultime sono doti che sui social vanno per la maggiore.

Estate al massimo per Stefania Orlando: bikini e fisico super sulle spiagge di Gaeta

Seguita su Instagram da circa 617 mila follower, Stefania Orlando piace molto per la sua bellezza e la sua spontaneità. Un fisico perfetto ed in assoluta forma, ma Stefania è anche molto apprezzata per essere poco ‘prima donna’ e molto semplice nel carattere e nelle pose.

Ovvio che anche la bella Stefania sfrutti i social per mostrarsi nelle sue immagini più intriganti ed accattivanti. Come nell’ultimo post, che vede la Orlando sulla splendida spiaggia di Gaeta, in provincia di Latina, godersi un fine settimane di relax e divertimento.

Le immagini parlano chiaro: l’estate 2023 di Stefania Orlando è partita col botto, sia per l’attività molto intensa tra vacanze ed impegni lavorativi, sia perché si è presentata alla prova costume in forma smagliante. Il bikini indossato, dai colori variegati, fatica a contenere le curve da urlo della conduttrice romana.

Difficile trovare una donna della televisione italiana over-50 in questa forma fisica perfetta, con nulla da invidiare a tante colleghe più giovani di 20 o 30 anni. Insomma Stefania Orlando si è messa in mostra in maniera splendida: “Ultimo giorno di mini vacanza, domani raggiungerò altri lidi della nostra splendida Italia, un po’ per relax e un po’ per lavoro” – ha scritto su Instagram. L’estate di Stefania è appena cominciata.