Inzaghi innamorato perso: che dichiarazione della moglie

Il tecnico della Reggina si sta godendo un meritato riposo dopo una stagione lunghissima: la compagna rende il tutto migliore

Ci aveva creduto, aveva alfine addirittura raggiunto l’obiettivo nonostante i 5 punti di penalizzazione in classifica avesser in qualche modo stroncato sul più bello le ambizioni sue e dei suoi ragazzi. Pippo Inzaghi, per tutti ancora Superpippo nonostante non giochi più da anni, non è però uno che molla tanto facilmente.

E così, dopo una serie di episodi sfortunati, quando la Dea Bendata sembrava aver voltato definitivamente le spalle alla Reggina, ecco la grande gioia. Gol di Canotto al 94′ dell’utima giornata di B e Playoff conquistati. Un traguardo non da poco per un club che non aveva certo propositi di promozione prima del via del campionato cadetto più competitivo e blasonato di sempre.

Sebbene lo straordinario girone d’andata, chiuso al secondo posto, avesse fatto supporre altro – una sorta di miracolo che si alimentava domenica dopo domenica – il tecnico ha dovuto successivamente fare i conti con l’esperienza e la campagna acquisti invernale delle big. Che al momento giusto hanno calato gli assi, costringendo gli amaranto, già in calo prestazionale dopo 5 mesi a tutta, a rincorrere.

La missione è stata comunque portata a compimento. E chi se ne importa se la soddisfazione è durata lo spazio di un mattino, con l’amara eliminazione dalla corsa alla Serie A patita per mano del Sudtirol nel turno preliminare dei Playoff. Il gol di Casiraghi all’89esimo ha spento i sogni di gloria di un popolo intero, ma il tecnico piacentino ha ben poco da rimproverarsi.

Per Lady Superpippo è da Champions

Posta la parola ‘fine’ su una stagione comunque molto emozionante, l’allenatore si sta godendo dei giorni di meritato riposo assieme alla compagna Angela Robusti, con la quale è legato sentimentalmente da diverso tempo. La coppia si è concessa un po’ di relax, trovando anche il tempo per un tenero selfie che la dice lunga sulla loro intesa. Di ferro. Come e più forte del senso del gol di Superpippo quando terrorizzava le difese di tutta Italia e di mezza Europa.

Al culmine della felicità per una vacanza in cui evidentemente tutto, ma proprio tutto, è andato per il verso giusto, la bella wedding planner ha rilasciato un commento romantico a margine di una foto che li ritrae felici assieme.

“Due figli, poco tempo per noi…ma un cuore stracolmo d’amore. Grata per questi giorni felici. Ti amo“. Cosa volere di più dalla vita? Forse la promozione in A l’anno prossimo con la sua Reggina. Statene certi, Superpippo ci riproverà…