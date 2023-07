Calciomercato: ritorna Gerson, giocherà in Europa

A sorpresa in questo calciomercato estivo Gerson potrebbe tornare in Serie A. Un club è fortemente interessato al brasiliano.

Dopo una esperienza alla Roma non sicuramente fortunata, per Gerson ben presto si potrebbero aprire le porte del nostro campionato. Si tratta di una ipotesi che dovrà essere approfondita nelle prossime settimane.

Ma, secondo quanto riferito da Konur, un club di Serie A ha deciso di sondare il terreno per Gerson ed ora il suo ritorno nel nostro campionato in questo calciomercato è possibile. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro sicuramente molto più chiaro, ma ora la possibilità di ripartire dal nostro campionato c’è.

Mercato: Gerson in Serie A, ecco con chi firma

La Serie A presto potrebbe accogliere nuovamente Gerson. Stiamo parlando di un calciatore di assoluta qualità anche se, almeno fino ad oggi, non ha sicuramente reso al meglio delle sue possibilità e per questo motivo la chiamata dal nostro campionato per lui potrebbe rappresentare forse la chance più importante della sua carriera anche se non sarà per nulla semplice. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte, ma ci sono buone possibilità per rivedere il calciatore.

Naturalmente Konur non ha reso nota la squadra, ma non possiamo escludere che sia proprio l’Atalanta a sondare il terreno per Gerson considerando le diverse uscite che ci saranno in questo calciomercato. Naturalmente le riflessioni sono in corso e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro della situazione.

Il giocatore piace e per lui questa potrebbe rappresentare un’occasione per rilanciarsi dopo un periodo non facile. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte anche del club considerando che, come detto in precedenza, il momento non è stato semplice. Non ci resta a questo punto che aspettare le prossime settimane pe avere un quadro più chiaro della situazione.

Ultime Gerson: la Serie A nel suo futuro?

La Serie A potrebbe essere nel futuro di Gerson almeno in questo calciomercato. Un club è interessato e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro sicuramente molto più chiaro.

Per l’ex Roma e Fiorentina si candida ad essere una occasione assolutamente importante, ma non sarà semplice considerando che il Flamengo non è intenzionato a lasciarlo partire con facilità. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane in questo senso.