Dramma Wanda Nara, l’ultimo post arriva dritto al cuore: fan in ansia

Sono ore di ansia e di profonda preoccupazione per le condizioni di salute di Wanda Nara. La famiglia ha scelto per ora la via del silenzio

Non pubblica più niente sul suo profilo Instagram da qualche giorno. Un’eternità conoscendo la febbrile presenza sui social a cui aveva abituato i suoi fan. Ma per Wanda Nara questi sono momenti di ansia, di preoccupazione in cui il sentimento prevalente è la paura. E del resto come non averne se ciò di cui si vocifera con insistenza da ore venisse confermato.

La regina dei social, l’imprenditrice e conduttrice televisiva di successo, la moglie e agente del centravanti Mauro Icardi sta vivendo ore di angoscia e attraversando forse il momento più drammatico della sua vita. Il fulmine a ciel sereno è arrivato qualche sera fa direttamente dall’Argentina, dove alcuni media hanno diffuso la notizia che ha scosso e sta scuotendo l’opinione pubblica e il mondo dello showbiz.

Sembra che a Wanda Nara, ricoverata d’urgenza a causa di forti dolori all’addome, sia stata riscontrata una forma di leucemia. La donna non lo ha confermato ufficialmente, ma ha diramato mediante i social un comunicato dove ha specificato l’esistenza di esami particolari e che dovrà rifare in questi giorni. Ora Wanda, insieme a tutta la famiglia e suo marito Icardi, è in attesa di aggiornamenti con la speranza che presto ci siano buone novità.

Dramma Wanda Nara, Mauro Icardi rompe il silenzio: aumenta la paura

Resta il fatto che tutti i fan e gli amici della conduttrice tv, che aveva appena ricevuto un ambito premio come rivelazione televisiva dell’anno in Argentina, sono seriamente preoccupati e attendono anche loro che si faccia chiarezza.

A rompere parzialmente il muro di silenzio (prima del post di Wanda) era stato in queste ore proprio Mauro Icardi. L’ex Inter ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di scatti che ricordano momenti di grande trasporto e tenerezza vissuti con la propria amatissima moglie. Momenti indimenticabili accompagnati da un cuore.

Al di là di tutto, delle crisi vere o presunte e di alcune incomprensioni, quello tra Wanda Nara e Maurito è stato ed è soprattutto un grande amore. E ora la speranza di tutti è che questa storia possa proseguire felicemente come è accaduto finora. Le prossime ore dovrebbero essere decisive nella raccolta di informazioni più concrete in merito alla salute dell’influencer argentina.

Va ricordato inoltre come poco prima dell’improvviso malessere Wanda Nara avrebbe dovuto prendere l’aereo per venire in Europa. Si discuteva tra l’altro del trasferimento di Icardi, ma al momento la salute viene prima di tutto! Icardi è in Argentina e si è in attesa di notizie positive.