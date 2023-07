Wanda Nara sempre molto attiva sui social e al centro dell’interesse dei suoi tantissimi fan. L’estate della conduttrice tv e imprenditrice è appena iniziata

Imprevedibile, dinamica, prorompente, sicura di sè. E’ tutto questo e anche di più Wanda Nara, la conduttrice televisiva e manager argentina che sta riscuotendo un successo dopo l’altro. Gli impegni di certo non le mancano ma la provocante influencer e moglie del centravanti Mauro Icardi riesce a conciliare tutto, compreso il ruolo da sempre più difficile, quello di madre.

Negli ultimi giorni Wanda Nara è stata occupata su più fronti: il più attuale è quello del futuro professionale del marito. In qualità di agente di Maurito, è lei a seguire in prima persona la trattativa tra Paris Saint Germain e Galatasaray per il trasferimento a titolo definitivo di Icardi in Turchia.

Una vicenda di mercato di grande importanza seguita in qualche modo anche dai club della nostra Serie A. Oltre alla questione Icardi, in questi giorni Wanda Nara ha ricevuto un premio molto importante che si assegna in Argentina, il Martin Fierro. Si tratta in sostanza dell’equivalente degli Oscar per la televisione che si attribuiscono in Italia. Wanda se lo è aggiudicato grazie alla sua conduzione di MasterChef, il talent gastronomico che ha riscosso un enorme successo in tutto il mondo.

Wanda Nara è di nuovo bionda: il motivo spiazza i suoi fan

La stragrande maggioranza dei suoi fan ha notato a dir la verità un dettaglio che a più di qualcuno era sfuggito: nel corso della premiazione del Martin Fierro Lady Icardi si è presentata con i capelli biondi raccolti, un look che non le si vedeva da molto tempo.

In realtà c’è una ragione particolare che l’ha indotta a tornare bionda dopo un lungo periodo vissuto con i capelli scuri. Ed è un motivo legato alla pubblicità e alla moda, attività che Wanda Nara non ha mai abbandonato. Per qualche giorno ancora la si vedrà per questo con il colore dei capelli chiaro, ma tra circa una settimana tornerà ad avere i capelli scuri.

In una parentesi dedicata alle domande dei followers sul suo profilo Instagram, Lady Icardi ha risposto senza tentennamenti al quesito postole da un fan a proposito del colore dei capelli: “Ho due campagne che sto facendo ora per l’estate 2024 con i capelli biondi. Le vedrete“. Per la serie, cosa non si fa per la pubblicità…

In queste ore in Argentina si è sparso un ‘triste quanto inaspettato rumors con voci che parlano di una brutta malattia per Wanda. Al momento non ci sono conferme, ma l’augurio è che questi rumors non possano portare nulla di vero.