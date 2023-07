Wanda Nara senza freni: cosa ha fatto in casa con Icardi

Wanda Nara e Icardi colpiscono ancora, la coppia si scatena e manda in visibilio per l’ennesima volta gli ammiratori: cosa è successo

Per gli appassionati di calcio ma non soltanto per loro, Wanda Nara rappresenta ormai una presenza irrinunciabile e iconica sui social. La modella e showgirl argentina attira sempre l’attenzione con la sua verve e la sua sensualità esplosiva e inevitabilmente coinvolge sotto la luce dei riflettori il suo Mauro Icardi.

L’attaccante è senza dubbio uno dei personaggi calcistici protagonisti degli ultimi anni e i due insieme sono una forza. Del resto, la coppia formata con Wanda da ormai un decennio è una delle più glamour e discusse di tutto il panorama pallonaro. Tra una crisi e l’altra, i due sembrano però, in questo 2023, aver superato il momento più critico e appianato tutte le divergenze e ora sono più uniti che mai.

Di recente, infatti, li abbiamo anche visti insieme in vacanza in Brasile, innamoratissimi. Scatti sui social che sono stati presi d’assalto dai fan di entrambi, soprattutto per le solite pose ultra provocanti di Wanda. Che con quasi 16 milioni e mezzo di followers su Instagram è non solo una delle wag più seguite al mondo, ma anche una delle bellezze più sensuali ed esplosive di tutta la community.

Wanda Nara mattatrice assoluta di Masterchef, cosa succede alla grande festa: c’entra Icardi

Anche questa estate sarà sicuramente nel segno degli scatti più seducenti da parte di Wanda. Il cui nome è diventato ulteriormente virale anche per un altro motivo, connesso alla sua esperienza a Masterchef Argentina. Nel popolare format del programma di cucina, Wanda si è confermata ulteriormente una conduttrice brillante.

E per tutti i suoi amici e colleghi, ha pensato a un evento formidabile. Una vera e propria ‘Master Fest‘, a casa sua, con balli e canti scatenati. Le immagini stanno facendo il giro dei social e ha preso parte con entusiasmo alla cosa anche Icardi stesso, che si è lanciato in una ardita performance canora.

Un momento di relax più che meritato per la coppia dai rispettivi impegni lavorativi. Icardi è ancora in vacanza e non sa cosa sarà del suo futuro calcistico e dove il calciomercato lo porterà. Nell’attesa, si gode ogni momento possibile con la sua dolce metà.