Miss Italia lascia senza fiato: fisico esplosivo

Giada Folcia mette in mostra il suo fisico statuario e i fan impazziscono: la sua foto su Instagram fa il pieno di like.

Venerdì 8 settembre ci sarà la serata finale che decreterà la vincente di Miss Italia 2023. L’attesa come sempre è tanta, ma oltre al più celebre concorso di bellezza ci sono anche molte altre kermesse a cui tante ragazze scelgono di partecipare per provare a vincere la fascia più ambita.

Una di queste è senza dubbio Beautiful Day, il concorso di bellezza del Sud Italia che lo scorso anno ha visto trionfare la bellissima Giada Folcia. La giovane lombarda ha infatti conquistato il titolo di Miss Italiana 2022, incantando il pubblico con il suo fisico statuario.

Nata a Monza, Giada Folcia si è diplomata al Liceo Artistico e successivamente si è laureata presso la Facoltà di Terapia della Neuro Psicomotricità. Il suo impegno si concentra maggiormente sui bambini, con cui unisce anche la passione da Cosplayer presentandosi in ospedale vestita da Wonder Woman.

Giada Folcia infiamma Instagram: il suo scatto è da urlo

Inoltre, Giada Folcia – che lavora in uno studio di tatuaggi – è anche un’apprezzata modella e influencer, oltre che pittrice. La passione per il mondo dello spettacolo emerge anche sul suo profilo Instagram, dove pubblica spesso foto che esaltano il suo super fisico. Giada Folcia, oggi 34enne, può infatti contare su oltre 172.000 follower, che non si perdono neanche una foto di Miss Italiana 2022.

Anche grazie al titolo conquistato lo scorso anno la sua fama da influencer è molto cresciuta: i fan si complimentano spesso sotto i suoi scatti per la sua bellezza mozzafiato. Proprio una delle ultime immagini pubblicate da Giada Folcia su Instagram ha ottenuto una valanga di like, a dimostrazione di come l’affetto dei fan per la modella lombarda sia davvero molto elevato. Nello scatto la Folcia rivela di trovarsi in un resort di Sanremo, il Miramare The Palace, un hotel a 5 stelle dotato di ogni tipo di comfort e lusso.

Nella foto la vincente di Miss Italiana 2022 indossa un costume nero che si apre al centro e lascia intravedere le sue generose forme. Il fisico sfoggiato da Giada Folcia a bordo piscina è davvero superlativo, per la gioia dei tantissimi follower.

“Ha chiamato Botticelli, dice se la smetti di oscurargli le altre statue, grazie“, si legge in un commento, mentre per il fan Massi “possiamo chiudere l’internet“. Arriva anche il commento del profilo social del resort sanremese: un cuore blu, a cui Giada Folcia replica con tre cuori.