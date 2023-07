Inter, la rivoluzione continua: altri tre addii

Non accenna a fermarsi l’Inter di Marotta e Ausilio. I nerazzurri sono tra le squadre più attive in questo inizio di mercato: la rivoluzione potrebbe portare a tre addii.

I nerazzurri di Simone Inzaghi si sono spinti fino alla finale di Champions League e, adesso, vogliono continuare a fare bene per conquistare il tetto d’Italia e la tanto agognata seconda stella.

In questa prima fase di calciomercato i due dirigenti della Beneamata hanno messo a segno dei colpi molto interessanti. Il lavoro di Marotta e Ausilio, fino a questo momento, è stato quello di sostituire i giocatori importanti che hanno lasciato l’Inter. In questa sessione, infatti, i nerazzurri hanno dovuto salutare tre giocatori chiave come Skriniar, Brozovic e Dzeko.

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo due Coppa Italia e due Supercoppa Italiana in due anni, vuole alzare l’asticella e tornare a concorrere per lo Scudetto. Nell’ultimo campionato, infatti, i nerazzurri non sono quasi mai riusciti ad impensierire il super Napoli di Spalletti. Per questo i due uomini mercato stanno cercando di chiudere in fretta le trattative decisive per consegnare una squadra quasi del tutto completa al tecnico in vista del ritiro.

L’Inter vuole sfoltire la rosa: tre calciatori potrebbero salutare molto presto

In Viale della Liberazione tiene banco ancora l’uscita di André Onana, promesso sposo del Manchester United. Il portiere camerunese, però, non è l’unico che potrebbe partire a stretto giro di posta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tre calciatori di Inzaghi sono stati inseriti tra i cedibili. Si tratta di Sensi, Agoumé e Sebastiano Esposito.

Il centrocampista ex Sassuolo è rientrato dal prestito al Monza e attualmente si sta allenando con i compagni. Con i brianzoli ha messo a referto 30 presenze e 3 gol, ma difficilmente i nerazzurri decideranno di trattenerlo. Il discorso è molto simile anche per Lucién Agoumé, centrocampista francese classe 2002 arrivato a San Siro nel 2019. Il ragazzo era stato ritenuto troppo acerbo e nell’ultima stagione ha militato nelle fila del Troyes registrando 15 presenze, con la Beneamata pronta a mandarlo nuovamente in prestito.

Come Agoumé, anche Sebastiano Esposito potrebbe partire temporaneamente. L’attaccante italiano aveva deciso di interrompere la sua esperienza al Basilea per far ritorno in Italia dove si è accasato in prestito al Bari. Proprio i Galletti, che hanno visto sfumare la promozione nella finale play off contro il Cagliari, lo rivorrebbero anche per la nuova stagione. Su di lui anche la Salernitana, destinazione gradita all’Inter, il quale gli permetterebbe di accumulare esperienza anche in Serie A.